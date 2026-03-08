Η κατάθεση των δελτίων για το τζόκερ είναι μέχρι τις 21:30.

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το τζόκερ. Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγα λεπτά μετά τις 22:00 θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς.

Σημειώνεται ότι σε κάθε κλήρωση, τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Πώς παίζεται το Τζόκερ

Στόχος του τυχερού παιχνιδιού είναι να προβλέψεις σωστά 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 αριθμό Τζόκερ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών. Παίζεται με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών), είτε με ομαδικά δελτία. Tο ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1 ευρώ ανά στήλη.

Αναλυτικά:

1. Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό Τζόκερ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή», επιλέγονται αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα.

2. Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου, ενώ Online μέχρι και 12 περιοχές.

3. Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου. Στο δελτίο του καταστήματος οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά, ενώ online επιλέγεις απευθείας τον αριθμό συνεχομένων κληρώσεων που επιθυμείς. Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση.

4. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ και μεταδίδονται ζωντανά μέσα από το κανάλι της Allwyn στο YouTube, το allwyn.gr και την εφαρμογή Allwyn.