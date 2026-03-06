Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Τους τυχερούς αριθμούς που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ, μόλις κλήρωσε το Eurojackpot και αυτοί είναι: 8, 17, 26, 31 και 47.

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 6.

Σημειώνεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.