Ο 16χρονος αρνήθηκε το σύνολο των κακουργηματικών πράξεων που του αποδίδονται.

Ελεύθερος με την επιβολή της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας στην Κατερίνη, ο 16χρονος που είχε συλληφθεί κατηγορούμενος για υπόθεση κατοχής μεγάλου αριθμού πλαστών χαρτονομισμάτων, συνολικής ονομαστικής αξίας 32.200 ευρώ, καθώς και για δύο τραπεζικές κάρτες που εξετάζονται ως πιθανοί «κλώνοι», με τις οποίες φέρεται να πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις από ΑΤΜ.

Ο ανήλικος μαθητής κλήθηκε να απολογηθεί για κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται, τις οποίες – σύμφωνα με τον συνήγορό του – αρνήθηκε στο σύνολό τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι τα 580 χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ που βρέθηκαν από τις αρχές ήταν εμφανώς πλαστά και ότι τα είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου από ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα, σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν μέσα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού αλλά και σε παλιό καταψύκτη κατά τη διάρκεια ερευνών.

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές κάρτες που βρέθηκαν στην κατοχή του, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος δεν αποδέχθηκε τον χαρακτηρισμό «κλώνοι», ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι δεν ήταν κατάλληλες για πραγματοποίηση αναλήψεων από μηχανήματα ΑΤΜ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν στη διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν καταγγελίες που έκαναν λόγο για βίντεο σε λογαριασμό κοινωνικού μέσου δικτύωσης, όπου απεικονίζεται άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ με κάρτα - «κλώνο», ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η αστυνομία φαίνεται να κατέληξε μετά από ψηφιακή έρευνα στα ίχνη του 16χρονου, ταυτοποιώντας τον με βάση προσωπικά αντικείμενα, όπως ρολόγια και τσαντάκια, στα επίμαχα βίντεο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στην Κατερίνη, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Β. Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντόπισαν και κατάσχεσαν, εκτός από τα πλαστά χαρτονομίσματα, δύο λευκές τραπεζικές κάρτες - «κλώνους» με τσιπ και μαγνητική ταινία, αναγνώστη έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας και αποδεικτικά αποστολής, που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.