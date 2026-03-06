Η καθίζηση αποκάλυψε σοβαρή ζημιά στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της περιοχής.

Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα σήμερα στην Ποσειδωνία Κορίνθου μετά από καθίζηση.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr η άσφαλτος υποχώρησε κάτω από μια μεγάλη μπετονιέρα, δημιουργώντας επικίνδυνη τρύπα στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, ο οδηγός του οχήματος γλίτωσε από θαύμα και πρόλαβε να το σταματήσει, τοποθετώντας κώνους για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς και ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές.

Η καθίζηση αποκάλυψε σοβαρή ζημιά στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της περιοχής, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, καθιστώντας αναγκαία την άμεση παρέμβαση συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν συνεργείο της ΔΕΥΑΚ και ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, για τον συντονισμό των εργασιών αποκατάστασης.

