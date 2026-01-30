Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει αυτοψία από γεωλόγους του ΙΓΜΕ για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα Βόρεια Τζουμέρκα, με το χωριό Ματσούκι να πλήττεται από εκτεταμένη καθίζηση στο χώρο του γηπέδου. Τα υποχωρούμενα εδάφη επηρεάζουν ακόμη και τους πεζοδρόμους, ενώ προσωρινά δεν είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Τις επόμενες μέρες γεωλόγοι του ΙΓΜΕ και μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν αυτοψία για να εκτιμήσουν τις ζημιές και να προτείνουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης. Ο δρόμος προς το Ματσούκι έχει ανοίξει, ενώ γίνονται εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλες κοινότητες, όπως οι Ραφταναίοι και η Πλατανούσα, ενώ ζημιές καταγράφονται και στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, κυρίως σε έργα υποδομών και οδοποιία.

Τα ποτάμια Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται στα όρια υπερχείλισης, με περιορισμούς στην κυκλοφορία προς τα Γίτανα. Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε καλλιέργειες στον Δήμο Φιλιατών, επαναφέροντας τις επιπτώσεις που είχαν εμφανιστεί από τον Νοέμβριο.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, τονίζει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και οι προσπάθειες για αποκατάσταση συνεχίζονται, με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών.«Ζούμε για μία ακόμη φορά μία δύσκολη κατάσταση. Έχουμε ζημιές σε αρκετά χωριά και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η κακοκαιρία διαδέχεται η μία την άλλη και τα προβλήματα αυξάνονται» ανέφερε

