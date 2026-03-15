Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, τα βραβεία που «τιμούν» τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς, ψηφίζονται από 1.223 μέλη από 50 πολιτείες των ΗΠΑ και από περισσότερες από 24 χώρες.

Η sci-fi ταινία, «War of the Worlds» με πρωταγωνιστή τον Ice Cube, αναδείχθηκε ο μεγάλος «νικητής» των 46ων Χρυσών Βατόμουρων (Golden Raspberry Awards ή Razzies), αποσπώντας τα περισσότερα από τα περιβόητα «αντι-βραβεία» της χρονιάς που καθιερώθηκαν το 1981 από τον John J.B. Wilson.

Η ταινία «κέρδισε» σε πέντε από τις έξι κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων, Χειρότερου Α' Ανδρικού Ρόλου, Χειρότερου Prequel, Remake, Rip-off ή Sequel, Χειρότερης Σκηνοθεσίας και Χειρότερου Σεναρίου.

Το «War of the Worlds», έγινε «σχεδόν αμέσως ένα κλασικό cult έργο που όλοι λατρεύουν να μισούν», ανέφεραν οι διοργανωτές, συμπληρώνοντας: «Η ταινία εξασφάλισε τη θέση της στο πάνθεον των Razzies, σαρώνοντας σχεδόν σε κάθε κατηγορία για το τρόπαιο των 4,97 δολαρίων».

Στους υπόλοιπους «νικητές» περιλαμβάνονται και οι επτά νάνοι της live-action εκδοχής του «Snow White» της Disney οι οποίοι έλαβαν δύο βραβεία. Σχολιάζοντας την ταινία, οι διοργανωτές σημείωσαν: «Κόστισε μια περιουσία και έχασε μια περιουσία, ίσως καταραμένη από τον ίδιο τον Walt [Disney], επειδή αγνοήθηκε η τελευταία του επιθυμία να μην γίνει ποτέ remake».

Η Rebel Wilson αναδείχθηκε η «Χειρότερη Ηθοποιός» για την ερμηνεία της στην κωμική περιπέτεια «Bride Hard», ενώ η Scarlet Rose Stallone βραβεύτηκε για το ρόλο της στο αλλόκοτο γουέστερν «Gunslingers».

Παράλληλα, η Kate Hudson έλαβε το «Βραβείο Εξιλέωσης» (Razzie Redeemer Award), το οποίο δίνεται σε καλλιτέχνες που παρά τις παλαιότερες αρνητικές υποψηφιότητες, ξεχωρίζουν πλέον για μια αξιόλογη ερμηνεία. Η ηθοποιός η οποία φέτος είναι υποψήφια για Οσκαρ για την ερμηνεία της στο «Song Sung Blue», έχει βρεθεί υποψήφια στα Βατόμουρα για τις ταινίες: «Music» (2021), «Mother's Day» (2016) και «My Best Friend's Girl» (2008) έχοντας κερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το «Almost Famous» το 2001.

Ακολουθεί η λίστα των νικητών της 46ης διοργάνωσης:

Χειρότερη Ταινία: «War of the Worlds»

Χειρότερος Α' Ανδρικός: Ice Cube, «War of the Worlds»

Χειρότερος Α' Γυναικείος: Rebel Wilson, «Bride Hard»

Χειρότερος Β' Γυναικείος: Scarlet Rose Stallone, «Gunslingers»

Χειρότερος Β' Ανδρικός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»

Χειρότερος Σκηνοθέτης: Rich Lee, «War of the Worlds»

Χειρότερο Σενάριο: Kenny Golde & Marc Hyman «War of the Worlds»

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel: «War of the Worlds»

Χειρότερος Κινηματογραφικός Συνδυασμός: Οι επτά τεχνητά δημιουργημένοι νάνοι, «Snow White»

«Βραβείο Razzie Redeemer»: Kate Hudson, «Song Sung Blue».