Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν. Εκεί εντοπίστηκαν υπόγειες σήραγγες των οποίων οι είσοδοι φαίνεται να έχουν καλυφθεί με χώμα και άλλα υλικά.

Νέα ανάλυση δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι, παρά τις επιθέσεις που δέχθηκαν τμήματα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ορισμένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του ενδέχεται να παραμένουν άθικτα. Ειδικοί που μελέτησαν τις εικόνες εκτιμούν ότι η Τεχεράνη έλαβε μέτρα για να προστατεύσει αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και άλλες κρίσιμες υποδομές πριν ή κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, αρκετές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή πυρηνικού υλικού υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν διατήρησε ασφαλή ορισμένα από τα σημαντικότερα αποθέματα ουρανίου σε υπόγειες τοποθεσίες. Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι είσοδοι σε υπόγεια τούνελ καλύφθηκαν ή σφραγίστηκαν, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια προστασίας πολύτιμου υλικού ή εξοπλισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν. Εκεί εντοπίστηκαν υπόγειες σήραγγες των οποίων οι είσοδοι φαίνεται να έχουν καλυφθεί με χώμα και άλλα υλικά. Αναλυτές θεωρούν ότι η κίνηση αυτή δεν έγινε τυχαία, αλλά πιθανόν αποσκοπούσε στην προστασία αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από αεροπορικά πλήγματα ή πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Παράλληλα, αναφέρονται πληροφορίες ότι γύρω από ορισμένες υπόγειες εγκαταστάσεις είχαν τοποθετηθεί αμυντικά μέσα, ακόμη και νάρκες, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε απόπειρα προσέγγισης ή εισβολής. Αν και δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για όλες τις σχετικές αναφορές, οι εικόνες υποδηλώνουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από κρίσιμες πυρηνικές υποδομές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η καταστροφή μιας πυρηνικής εγκατάστασης δεν σημαίνει απαραίτητα και εξάλειψη του συνολικού προγράμματος. Η παραγωγή και επεξεργασία πυρηνικού υλικού βασίζεται σε μια εκτεταμένη αλυσίδα εγκαταστάσεων, από τα ορυχεία ουρανίου έως τις μονάδες μετατροπής και εμπλουτισμού. Ακόμη κι αν κάποια τμήματα υποστούν σοβαρές ζημιές, η ύπαρξη προστατευμένων αποθεμάτων ή εναλλακτικών υποδομών μπορεί να επιτρέψει την επανεκκίνηση δραστηριοτήτων στο μέλλον.

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Η ανάλυση καταλήγει ότι οι επιθέσεις φαίνεται να προκάλεσαν σημαντικές απώλειες σε επιμέρους εγκαταστάσεις, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι κατέστρεψαν όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η ύπαρξη υπόγειων εγκαταστάσεων, η σφράγιση σηράγγων και η πιθανή μεταφορά ή προστασία αποθεμάτων ουρανίου ενισχύουν την εκτίμηση ότι μέρος των δυνατοτήτων της χώρας μπορεί να έχει διασωθεί. Οι πραγματικές συνέπειες θα γίνουν σαφέστερες μόνο όταν υπάρξουν περισσότερα στοιχεία από επιτόπιες επιθεωρήσεις ή ανεξάρτητες διεθνείς αξιολογήσεις.

Πηγή CNN