Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο διορισμός της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ λήγει στις 19 Ιουνίου.

Ο Αθανάσιος Ζαμάνης αναλαμβάνει προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ, διαδεχόμενος τη Θεανώ Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή (19/6).

Με απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνει προσωρινός διοικητής. «Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου», συμπληρώνει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

«Με απόφαση του υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου».