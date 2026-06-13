Μια νέα εξέταση αίματος για τη μητέρα που μπορεί να ανιχνεύσει χιλιάδες σοβαρές γενετικές παθήσεις στο έμβρυο θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για επεμβατικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με επιστήμονες.

Μια νέα πρωτοποριακή εξέταση αίματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο προγεννητικός γενετικός έλεγχος, προσφέροντας τη δυνατότητα ανίχνευσης χιλιάδων σοβαρών γενετικών παθήσεων του εμβρύου χωρίς την ανάγκη επεμβατικών διαδικασιών, όπως η αμνιοπαρακέντηση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η μέθοδος, η οποία παρουσιάζεται στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, βασίζεται στην ανάλυση μικροσκοπικών θραυσμάτων εμβρυϊκού DNA που κυκλοφορούν φυσιολογικά στο αίμα της εγκύου. Μέσω προηγμένων τεχνικών αλληλούχισης γονιδιώματος και εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων, οι ερευνητές κατάφεραν να ανιχνεύσουν με υψηλό βαθμό ακρίβειας γενετικές μεταλλάξεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να επιβεβαιωθούν αξιόπιστα μόνο μέσω αμνιοπαρακέντησης ή δειγματοληψίας χοριακών λαχνών (CVS).

Η νέα τεχνική, γνωστή ως Μη Επεμβατική Εμβρυϊκή Αλληλούχιση (Non-Invasive Fetal Sequencing - NIFS), αναπτύχθηκε από επιστήμονες του Broad Institute του MIT και του Πανεπιστημίου Harvard. Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή, Δρ Christopher Whelan, η εξέταση έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει χιλιάδες σοβαρές γενετικές διαταραχές, καλύπτοντας την πλειονότητα των παθήσεων που περιλαμβάνονται στα πλέον εκτεταμένα διεθνή γονιδιακά πάνελ εμβρυϊκών και νεογνικών ελέγχων.

Μεταξύ των παθήσεων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης περιλαμβάνονται το σύνδρομο Noonan, το σύνδρομο CHARGE, το σύνδρομο Stickler, η αχονδροπλασία, καθώς και δεκάδες ακόμη σπάνιες γενετικές ασθένειες. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση πολλών από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη διαχείριση της εγκυμοσύνης, τον σχεδιασμό του τοκετού και τη μετέπειτα φροντίδα του νεογνού.

Οι μη επεμβατικές εξετάσεις που βασίζονται στο εμβρυϊκό DNA έχουν ήδη μεταμορφώσει τον προγεννητικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια, καθώς επιτρέπουν την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών όπως το σύνδρομο Down. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η χρήση τους περιοριζόταν σε σχετικά μικρό αριθμό παθήσεων. Η νέα μέθοδος φιλοδοξεί να διευρύνει σημαντικά αυτό το πεδίο, προσφέροντας σχεδόν πλήρη γονιδιωματική εικόνα του εμβρύου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες δοκίμασαν τη μέθοδο σε 565 εγκυμοσύνες με μέση ηλικία κύησης τις 17 εβδομάδες. Μέσα από την ανάλυση των ελεύθερων θραυσμάτων DNA κατάφεραν να εξετάσουν γενετικές παραλλαγές σε περίπου 23.000 γονίδια ανά έμβρυο. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα που προέκυψαν από αμνιοπαρακέντηση ή CVS έδειξε ότι το NIFS ανίχνευσε το 95% έως 99% των γενετικών παραλλαγών που εντοπίστηκαν με τις επεμβατικές μεθόδους, ενώ ξεπέρασε το 97% στην ανίχνευση κλινικά σημαντικών μεταλλάξεων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα εξέταση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αρχικά σε περιπτώσεις όπου υπερηχογραφικά ευρήματα ή άλλες εξετάσεις δημιουργούν υποψίες για γενετική ανωμαλία. Παράλληλα, θα μπορούσε να προσφέρει μια ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή για τις γυναίκες που διστάζουν να υποβληθούν σε αμνιοπαρακέντηση λόγω του κινδύνου αποβολής, του ψυχολογικού φόρτου, του κόστους ή των δυσκολιών πρόσβασης.

Η αμνιοπαρακέντηση, η οποία πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ της 15ης και της 20ής εβδομάδας κύησης, θεωρείται σήμερα μία από τις πιο αξιόπιστες διαγνωστικές εξετάσεις. Ωστόσο, απαιτεί τη λήψη αμνιακού υγρού με βελόνα και συνδέεται με μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο επιπλοκών, καθώς περίπου μία στις 200 εγκυμοσύνες μπορεί να οδηγηθεί σε αποβολή.

Η επιστημονική κοινότητα υποδέχεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα νέα ευρήματα. Ο καθηγητής Alexandre Reymond από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης χαρακτήρισε την επίτευξη «εντυπωσιακή τεχνολογική υπέρβαση», υπογραμμίζοντας ότι η δυνατότητα αλληλούχισης ολόκληρου του εμβρυϊκού γονιδιώματος χωρίς άμεση λήψη δείγματος από το έμβρυο ανοίγει νέους δρόμους για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη μελλοντική εξέλιξη της αναπαραγωγικής ιατρικής.

Παρά τον ενθουσιασμό, ωστόσο, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Ο καθηγητής Άνγκους Κλαρκ από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ προειδοποίησε ότι η ευρεία χρήση του τεστ ως εργαλείου γενικού πληθυσμιακού ελέγχου θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη γενετικών μεταλλάξεων αβέβαιης ή άγνωστης κλινικής σημασίας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενδέχεται να προκαλέσει έντονο άγχος στους μελλοντικούς γονείς και να οδηγήσει σε περιττές ιατρικές παρεμβάσεις ή μακροχρόνια παρακολούθηση παιδιών χωρίς σαφή λόγο.

Παρά τις προκλήσεις, η νέα τεχνολογία θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της εξατομικευμένης προγεννητικής ιατρικής. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία της σε μεγαλύτερες κλινικές μελέτες, η μη επεμβατική εμβρυϊκή αλληλούχιση θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον προγεννητικό έλεγχο, προσφέροντας περισσότερη ασφάλεια στις εγκύους και πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία των αγέννητων παιδιών τους.