Οι δύο έπεσαν θύματα πυροβολισμών, ενώ η άλλη εικάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος.

Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο εντοπίστηκαν συνολικά τρεις αρκούδες νεκρές.

Το πρώτο περιστατικό έγινε στη Φλώρινα και αφορά μία ενήλικη αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο. Ένα στον λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή, όπου εκεί δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Τραυματισμένη κατάφερε να διανύσει μόνο λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Εκεί την βρήκε η Τροχαία. Αρχικά είχε τις αισθήσεις της, ενώ λίγο αργότερα ξεψύχησε.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επίσης στην Φλώρινα. Πρόκειται για μία νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή και πιθανόν ο θάνατός της να προήλθε από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλα).

Το τρίτο περιστατικό έγινε στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμη μία νεκρή αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας, το ζώο έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.