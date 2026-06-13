Παρά την επιμονή του στην αθωότητά του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στις δικαστικές αρχές. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία, κατά την οποία ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απαντήσει στα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος παρέμεινε σταθερός στη γραμμή υπεράσπισής του, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στο έγκλημα. Υποστήριξε ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι το βράδυ της τραγωδίας, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό και ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τα δύο θύματα νεκρά το επόμενο πρωί. Τον ίδιο ισχυρισμό είχε προβάλλει εξαρχής τόσο στους αστυνομικούς όσο και ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Παρά τους ισχυρισμούς του, οι ανακριτικές αρχές έκριναν ότι τα στοιχεία της δικογραφίας δικαιολογούν την προσωρινή του κράτηση. Η έρευνα επικεντρώνεται σε ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, καταθέσεις μαρτύρων, καθώς και στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις αναλύσεις DNA και στα βιολογικά ίχνη που έχουν συλλεχθεί.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν παράλληλα τις αντιφάσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί στις καταθέσεις του κατηγορουμένου σχετικά με τις ώρες και τις κινήσεις του πριν από την ανακάλυψη των θυμάτων. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν βασικό κομμάτι της έρευνας, καθώς οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η τελική εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να προκύψει μέσα από τη δικαστική διαδικασία και τα επιστημονικά πορίσματα που εκκρεμούν.

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