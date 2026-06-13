Αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία μητέρας και γιου.

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα με υπόμνημα, ενώ ο κατηγορούμενος απάντησε και στις ερωτήσεις που του υπέβαλε η ανακρίτρια. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη διάσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας, κατά την οποία θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του 65χρονου. Οι δικαστικές Αρχές θα κρίνουν εάν θα αφεθεί ελεύθερος, εάν θα του επιβληθούν περιοριστικοί όροι ή εάν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φονικό, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους της 54χρονης και του 26χρονου. Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Πηγή ΕΡΤ