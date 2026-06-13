Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής προσήλθαν στον Άγιο Δημήτριο στον Λόγγο Αιγιάλειας για να πουν το τελευταίο αντίο.

Βαρύ ήταν το κλίμα σήμερα στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου στο Αίγιο.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής προσήλθαν στον Άγιο Δημήτριο στον Λόγγο Αιγιάλειας για να πουν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και τον γιο της που δολοφονήθηκαν άγρια την περασμένη Τρίτη μέσα στο σπίτι τους.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια του Αιγίου, όπου την ίδια ώρα απολογούνταν ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε μάνα και γιο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τις σορούς να βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού. Συγγενείς των θυμάτων αδυνατούν μέχρι και σήμερα να πιστέψουν τι έχει συμβεί. «Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα. Πώς μπόρεσε;», έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό.