Πληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι συντάξεις Αυγούστου 2026.
Μάλιστα, οι πρώτοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου.
Τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις 17:00 έως τις 19:00 το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.
Το πρόγραμμα για τις συντάξεις Αυγούστου 2026
Δευτέρα 27 Ιουλίου (Απόγευμα) – Μη Μισθωτοί & Νέοι Συνταξιούχοι
- Ταμεία: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ.
- Νέοι συνταξιούχοι: Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2017 και μετά (ν. 4387/2016 μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ), είτε είναι Μισθωτοί είτε Μη Μισθωτοί.
- Επικουρικές: Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Τετάρτη 29 Ιουλίου (Απόγευμα) – Μισθωτοί & Δημόσιο
- Ταμεία Μισθωτών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ).
- Δημόσιο: Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.