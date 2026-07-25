Το κοινό καταχειροκρότησε τους συντελεστές πριν αποχωρήσει από το Αρχαίο Θέατρο.

Η βροχή που απειλούσε από νωρίς την πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη διέκοψε τελικά την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου.

Οι θεατές προσπάθησαν να προστατευτούν με ομπρέλες, αδιάβροχα, ακόμη και με τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τις πέτρινες κερκίδες. Οι εικόνες από το θέατρο δείχνουν το κοινό να παραμένει για αρκετή ώρα στις θέσεις του, περιμένοντας να διαπιστώσει εάν θα μπορούσε να συνεχιστεί η παράσταση.

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Η βροχή, όμως, δεν επέτρεψε την ολοκλήρωσή της. Πριν αποχωρήσει από το Αρχαίο Θέατρο, ο κόσμος καταχειροκρότησε τους συντελεστές, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

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Η «Ειρήνη» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια να υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έχει προγραμματιστεί δεύτερη παράσταση για το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00.

Πηγή anagnostis.org