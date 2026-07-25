Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Υποχωρεί σταδιακά από σήμερα η ξαφνική κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν από το πρωί και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε Red Code παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Έβρου (νήσος Σαμοθράκη) Λήμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς, βάζοντας τέλος στο σύντομο αλλά ιδιαίτερα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα.

Η κακοκαιρία σάρωσε την Αττική και την επαρχία

Στην Αττική, η καταρρακτώδης βροχή διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, δημιούργησε προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στο Ίλιον οι οδηγοί αιφνιδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk7cyrh5de6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Νέο Ψυχικό μία κολώνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στον Πειραιά μια σκαλωσιά κατέρρευσε στη μέση του δρόμου, πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα.

Εκτεταμένες οι ζημιές στη Μακρακώμη από το πέρασμα της κακοκαιρίας, όπου μία στέγη ξηλώθηκε και «πέταξε» 100 μέτρα μακριά, παρασύροντας στο πέρασμά της κολώνες ηλεκτροδότησης και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk7d16jorwch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το Αγρίνιο.

Στον Τύρναβο μετά ισχυρή βροχόπτωση ήρθε το χαλάζι. Το τοπίο βάφτηκε στα λευκά και στην Ελασσόνα, από την ισχυρή χαλαζόπτωση.

Όλο το βράδυ έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, ενώ χιόνισε στον Όλυμπο. Από τους κεραυνούς αντιμετωπίστηκαν δύο πυρκαγιές στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και στην περιοχή του Μαρμαρά.

Σάκης Αρναούτογλου: Άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα χωρίς ακραία ζέστη

Νέα ανάρτηση από τον Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό και τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι και 3 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε, «μετά την αισθητή πτώση που παρουσίασε σήμερα η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να σημειώσει σταδιακή αισθητή άνοδο τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, να διαφαίνεται κάποια ακραία ζέστη για τη χώρα μας μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Σάκη Αρναούτογλου

Άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα χωρίς ακραία ζέστη. Ομως! Νέο κύμα καύσωνα στη Δυτικοκεντρική Ευρώπη προς τα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου!

Μετα την αισθητή πτώση που παρουσίασε σήμερα η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να σημειώσει σταδιακή αισθητή άνοδο τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, να διαφαίνεται κάποια ακραία ζέστη για τη χώρα μας μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.

Οι τιμές που παρουσιάζονται στο μετεώγραμμα αφορούν τη μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από τους περίπου 27 βαθμούς του Σαββάτου 25 Ιουλίου, η μέση μέγιστη θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς την Κυριακή και κοντά στους 33 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα σταθεροποιηθεί περίπου στους 32 βαθμούς, ενώ το πρώτο τριήμερο του Αυγούστου αναμένεται νέα μικρή άνοδος στους 33 με 34 βαθμούς.

Φυσικά, οι θερμοκρασίες αυτές δεν θα είναι ίδιες σε ολόκληρη τη χώρα. Στο κάτω μέρος του μετεωγράμματος μπορεί ο καθένας να υπολογίσει περίπου τη μέγιστη θερμοκρασία που αναμένεται στην περιοχή του, ανάλογα με το ανάγλυφο και την απόσταση από τη θάλασσα.

Στις κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, υπολογίστε περίπου έναν έως δύο βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία.

Αντίθετα, στα ορεινά, στα παράκτια, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη υπολογίστε περίπου τρεις έως πέντε βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Πιο ζεστά θα παραμείνουν τα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου η επίδραση των μελτεμιών είναι σαφώς μικρότερη. Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα μελτέμια θα ενισχύονται κατά διαστήματα μόνο, συγκρατώντας πάντως κάπως τη θερμοκρασία, κυρίως στα νησιά και στα παράκτια τμήματα.

Η Δυτική Ελλάδα θα βρίσκεται πιο κοντά στη θερμή αέρια μάζα που αναμένεται να επηρεάσει για τρίτη φορά φετος το καλοκαίρι, τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη και η οποία τείνει να εξελιχθεί σε νέο κύμα ίσως και ισχυρού καύσωνα εκεί προς το τέλος Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου.

Για τη χώρα μας, όμως, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο ακραίο επεισόδιο ζέστης. Θα έχουμε μια αρκετά ζεστή περίοδο, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα δυτικά και στις κλειστές πεδινές περιοχές, αλλά χωρίς γενικευμένες ακραίες τιμές.

Λεπτομέρειες, φυσικά, στα καθημερινά δελτία καιρού μέσα από το κανάλι μου στο YouTube και τη σελίδα μου στο Facebook.

Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου Για να μη χάνετε τον... καιρό σας».

Η ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα

Συνεχίζει να είναι άστατος ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας και το Σάββατο 25.07.2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Μαγνησία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από δυνατούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και κατά τόπους χαλάζι, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα συνεχιστούν τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες μόνο νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 28-29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά τμήματα σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Μαγνησία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια) τις πρώτες ώρες της ημέρας, στις Σποράδες μέχρι και τις πρωινές ώρες και στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες θα σταματήσουν.

Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικες βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 και στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.