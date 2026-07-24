Λόγω της κακοκαιρίας ωστόσο παραμένει η διακοπή στον προαστιακό.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην οδό Πειραιώς, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί καθώς λόγω της κακοκαιρίας είχαν συσσωρευτεί ύδατα στον δρόμο.

Επίσης κανονικά πλέον διεξάγεται και η κυκλοφορία στην οδό Γρ. Λαμπράκη, που είχε είχε διακοπεί όταν έπεσε σκαλωσιά λόγω της κακοκαιρίας.

Τα προβλήματα όμως παραμένουν στονπροαστιακό όπου υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train «λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους».

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Προβλήματα στους δρόμους

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Παρασκευής, εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς την Αθήνα και από την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς τον Πειραιά ενώ προβλήματα είχε και η Πειραιώς. Επίσης, στον Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, επειδή εξαιτίας της κακοκαιρίας κατέρρευσε σκαλωσιά σε υπό ανέγερση οικοδομή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη διεκόπη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6yh4cultlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έκλεισε ο Εθνικός Κήπος

Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι από απόψε, μέχρι το πέρας των έντονων καιρικών φαινομένων, θα παραμείνει κλειστός ο Εθνικός Κήπος.