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Σε γενικό συναγερμό η Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας.

Δεκάδες είναι τα συμβάντα που κλήθηκε να επιχειρήσει η Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα. Ειδικότερα, τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, τις απογευματινές ώρες σήμερα, 24 Ιουλίου 2026, και μέχρι στιγμής, έχουν λάβει σε όλη την Επικράτεια 216 κλήσεις εκ των οποίων:

- 194 για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και

- 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων απο ανελκυστήρες

Απο τις ανωτέρω κλήσεις, μόνο στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

- 152 για κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και

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- 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων απο ανελκυστήρες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

Συναγερμός και στην Εύβοια

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Μπαράζ «112»

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