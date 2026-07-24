Για αυτοάμυνα κάνουν λόγο οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία της 42χρονης στη Σύρο.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς η εισαγγελέας δεν προχώρησε προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων και διέταξε τη συνέχιση της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα.

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προανάκρισης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων το πρωί του Σαββάτου (25/07), ενώ δόθηκε εντολή να φυλάσσεται η κατοικία όπου σημειώθηκε το περιστατικό καθ'όλη τη διάρκεια της νύκτας ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητά του.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία που φαίνεται να αλλάζουν την εικόνα της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν επιβεβαιώνεται το αρχικό σενάριο ότι η γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι για να εισπράξει οφειλόμενα ενοίκια, καθώς προκύπτει ότι η κατοικία ανήκε στο ίδιο το ζευγάρι των κατηγορουμένων.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Σε ένα από αυτά, η 42χρονη φαίνεται να προσεγγίζει το σπίτι φορώντας full face, γάντια και γυαλιά, ενώ κρατούσε μαχαίρι. Λίγο αργότερα χτυπά το κουδούνι και ακολουθεί έντονη αντιπαράθεση με την 31χρονη γυναίκα, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι.

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Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, ο 41χρονος παρενέβη κατά τη διάρκεια του καβγά και τραυμάτισε τη διασώστρια με μαχαίρι στην ωμοπλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως φέρεται να καταδιώχθηκε. Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι κατέρρευσε και, παρά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά της.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται ο άνδρας να ακολουθεί τη γυναίκα και να της πετά αντικείμενα ενώ εκείνη απομακρύνεται από το σημείο.

Από την πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η 42χρονη εισέβαλε με σκοπό να τους ληστέψει και τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα. Ο 41χρονος ισχυρίζεται ότι πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και αντέδρασε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.