Οι Αρχές εξετάζουν τις αντικρουόμενες εκδοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων και ο λόγος της επίσκεψης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 42χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία στη Σύρο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξετάζει η αστυνομία, η 42χρονη διασώστρια αποτυπώνεται να προσεγγίζει την κατοικία του ζευγαριού φορώντας full face, γυαλιά και γάντια. Η γυναίκα δεν φορούσε τη στολή εργασίας της, παρά μόνο το παντελόνι της υπηρεσίας, ενώ στο υλικό φαίνεται να παραμένει για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι, κρατώντας μαχαίρι.

Σε δεύτερο βίντεο, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί.

Από την πρώτη στιγμή, οι δύο κατηγορούμενοι, που προσήχθησαν χθες, υποστήριξαν πως η γυναίκα τους επιτέθηκε με πρόθεση να τους ληστέψει, τραυματίζοντας ελαφρά τη σύζυγο. Ο άνδρας, που προφυλακίστηκε, ισχυρίστηκε πως μόλις άκουσε τις φωνές, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη 42χρονη, δρώντας σε νόμιμη αυτοάμυνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6qvxgdt5qx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές προσανατολίζονται στο σενάριο της απόπειρας ληστείας. Αν και αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιθανή οικονομική διαφορά ή ζήτημα ενοικίων, το ενδεχόμενο αυτό δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί πλήρως. Το ζευγάρι φέρεται να γνώριζε τη 40χρονη ως πρόσωπο της περιοχής, αλλά αρνείται την ύπαρξη φιλικής σχέσης μαζί της.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο άνδρας, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε εντέλει σήμερα ελεύθερη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6pfv7mx3ht?integrationId=40599y14juihe6ly}