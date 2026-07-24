Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή 24 Ιουλίου, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζων Τίκης, ο τραγουδιστής που έγραψε τη δική του ιστορία στις αθηναϊκές πίστες κατά τη δεκαετία του 1970 – 1980.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκαναν οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αναγγελία του θανάτου του αναφέρει χαρακτηριστικά: «I did it my way.... Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα...

Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο...

Μπαμπακα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

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Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα».

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Ποιος ήταν ο Τζων Τίκης

Ο Τζων Τίκης ήταν έλληνας τραγουδιστής της ποπ μουσικής και του ελαφρολαϊκού τραγουδιού και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Γεννήθηκε στη Λέσβο το 1946 και το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Τεκές. Σε νεαρή ηλικία μετανάστευσε στην Αυστραλία, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα, το 1974, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου και ξεκίνησε τη μουσική του πορεία.

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Ο ερμηνευτής, άφησε πίσω του επιτυχίες που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τη δεκαετία του 1980, με ορισμένες από αυτές να είναι οι ακόλουθες: «Και τώρα μόνος», «Μπορεί να έφυγα», «Φυλακισμένος στη ματιά σου», «Ό,τι σου χάρισα εγώ».

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