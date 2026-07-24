Στις Βάσεις 2026 οι εννέα σχολές του ΕΜΠ συγκέντρωσαν 12.055 κατατάξεις στις πέντε πρώτες θέσεις των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ 3.072 υποψήφιοι επέλεξαν μία από τις Σχολές του Ιδρύματος ως πρώτη προτίμηση.

Η θεαματική άνοδος των Βάσεων 2026 σε όλες τις Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καταδεικνύουν με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τη σταθερή ανοδική και αναπτυξιακή πορεία του Κορυφαίου Τεχνολογικού Ιδρύματος της χώρας, καθώς και την ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη των υποψηφίων προς αυτό. Και οι εννέα Σχολές του ΕΜΠ κατέγραψαν άνοδο των βάσεων εισαγωγής σε σύγκριση με το 2025, αποτυπώνοντας τη συνολική ενίσχυση της ελκυστικότητας και της δυναμικής του Ιδρύματος και συνθέτοντας μία ομολογουμένως εντυπωσιακή εικόνα.

Τα επίσημα στοιχεία των προτιμήσεων επιβεβαιώνουν ότι η κατακόρυφη αυξητική τάση των βάσεων εισαγωγής δεν αποτελεί συγκυριακό αποτέλεσμα, αλλά αντανακλά τη συνειδητή επιλογή χιλιάδων νέων να σπουδάσουν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνολικά, οι εννέα Σχολές του ΕΜΠ συγκέντρωσαν 12.055 κατατάξεις στις πέντε πρώτες θέσεις των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ 3.072 υποψήφιοι επέλεξαν μία από τις Σχολές του Ιδρύματος ως πρώτη προτίμηση. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ισχυρή και διαχρονικά ενισχυόμενη απήχηση των Σχολών του ΕΜΠ.

Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σταθερής στρατηγικής εξωστρέφειας, ακαδημαϊκής αριστείας και διεθνούς ανάπτυξης, που τα τελευταία χρόνια έχει φέρει το ΕΜΠ στην κορυφή των ελληνικών πανεπιστημίων και το έχει καταστήσει έναν ισχυρότατο ακαδημαϊκό πόλο παγκοσμίως. Η πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη QS, η κορυφαία επίδοση στα ποιοτικά κριτήρια της ΕΘΑΑΕ, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διακεκριμένα πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού, καθώς και η διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας, συνθέτουν μια συνολική πορεία ραγδαίας ανάπτυξης και προόδου. Παράλληλα, το ΕΜΠ επενδύει συστηματικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες αιχμής, ενισχύει τη συνεργασία του με τη βιομηχανία, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει διαρκώς τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κτηριακές υποδομές του και δημιουργεί ένα αξιοζήλευτο περιβάλλον εκπαίδευσης και εργασίας για ολόκληρη την κοινότητά του με κύρια αναφορά στους φοιτητές του.

Σε δηλώσεις του ο Πρύτανης καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου «Τα φετινά αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων αποτελούν για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης με την οποία οι νέοι και οι οικογένειές τους περιβάλλουν το Ίδρυμά μας. Το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι και νέες επιλέγουν το ΕΜΠ ως τον πρώτο τους ακαδημαϊκό προορισμό αποτελεί για εμάς την ύψιστη αναγνώριση του έργου που επιτελείται διαχρονικά στο κορυφαίο τεχνολογικό Ίδρυμα της χώρας. Ενισχύει όμως ταυτόχρονα την ευθύνη μας απέναντι στη νέα γενιά.

Η κατακόρυφη άνοδος των βάσεων και στις εννέα Σχολές μας δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή συγκυριακό γεγονός. Αντανακλά τη σύγχρονη ταυτότητα ενός πανεπιστημίου με ιστορία, κύρος και ακτινοβολία, που πρωταγωνιστεί στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την αριστεία, ενώ αναπτύσσει ισότιμες στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Ταυτόχρονα, το ΕΜΠ στηρίζει έμπρακτα τους φοιτητές του, με πληθώρα πρωτοβουλιών και δράσεων μέριμνας και προσφέρει στους αποφοίτους του εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους αλλά και προσανατολίζοντάς τους στην αγορά και την παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΜΠ, οι απόφοιτοί μας αναλαμβάνουν την πρώτη τους εργασιακή απασχόληση μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες από την αποφοίτησή τους.

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Θέλω να συγχαρώ θερμά όλες τις νέες και όλους τους νέους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και τις οικογένειές τους που ήταν οι ουσιαστικοί παραστάτες σε αυτή την πορεία. Τους καλωσορίζουμε στη μεγάλη ακαδημαϊκή μας κοινότητα που εδώ και σχεδόν δύο αιώνες πρωτοστατεί στην επιστήμη, την τεχνολογία και την πρόοδο της χώρας, οικοδομώντας το μέλλον αυτού του τόπου. Ευχαριστούμε, παράλληλα, όλους τους υποψηφίους που επέλεξαν κάποια από τις Σχολές μας και τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη τους. Το μέλλον της χώρας θα σηματοδοτηθεί και θα σχεδιαστεί από τους σημερινούς φοιτητές μας. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ευθύνη αλλά και την κορυφαία αποστολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.»