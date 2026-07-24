Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για χιλιάδες γονείς που αναζητούν φοιτητική στέγη για τα παιδιά τους.

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια έφερε χαμόγελα και ανακούφιση σε χιλιάδες υποψηφίους, όμως η σκυτάλη της αγωνίας περνά πλέον στους γονείς που καλούνται να βρουν στέγη για τα παιδιά τους στην πόλη όπου θα σπουδάσουν. Ωστόσο, η περιορισμένη προσφορά μικρών κατοικιών και η άνοδος των ενοικίων δυσκολεύουν την αναζήτηση προσιτής στέγης, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να επιλέγουν τη λύση της συγκατοίκησης.

Στο συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών προστίθενται, πέρα από το (υψηλό) ενοίκιο, οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού, τα κοινόχρηστα, η διατροφή και οι μετακινήσεις, αυξάνοντας περαιτέρω την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.

Σε επίπεδο κρατικής στήριξης, περίπου 90 εκατ. ευρώ διατίθενται φέτος για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έναντι περίπου 88 εκατ. ευρώ το 2025.

Οι τιμές στην Αττική

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο κέντρο της Αθήνας, για κατοικία 25-40 τ.μ., το μέσο μηνιαίο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 440 ευρώ, ενώ για διαμέρισμα έως 60 τ.μ. φτάνει τα 630 ευρώ. Η ετήσια αύξηση αγγίζει το 7,3%.

Στου Ζωγράφου, μία από τις πλέον δημοφιλείς περιοχές για φοιτητές, ένα μικρό διαμέρισμα κοστίζει κατά μέσο όρο 420 ευρώ, ενώ κατοικία έως 60 τ.μ. περίπου 590 ευρώ. Η αύξηση φτάνει το 6,3%.

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Στην Καλλιθέα, τα ενοίκια διαμορφώνονται στα 400 ευρώ για μικρό διαμέρισμα και στα 570 ευρώ για κατοικία έως 60 τ.μ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5,7%.

Στο Αιγάλεω, όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι τιμές κυμαίνονται στα 380 ευρώ για γκαρσονιέρα και στα 540 ευρώ για μεγαλύτερο διαμέρισμα (50-60τ.μ.), με αύξηση περίπου 7%.

Στον Πειραιά, το ενοίκιο για μικρό σπίτι ανέρχεται στα 400 ευρώ και για κατοικία έως 60 τ.μ. στα 570 ευρώ. Πρόκειται για τη μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ των περιοχών της Αττικής, καθώς διαμορφώνεται στο 2,4%.

Η εικόνα στις μεγάλες φοιτητουπόλεις

Στη Θεσσαλονίκη, το μηνιαίο μίσθωμα για κατοικίες 25-40 τ.μ. κυμαίνεται από 350 έως 550 ευρώ, ενώ για διαμερίσματα έως 60 τ.μ. μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 700 ευρώ.

Στην Πάτρα, οι τιμές για μικρά διαμερίσματα διαμορφώνονται μεταξύ 300 και 450 ευρώ, ενώ για κατοικίες έως 60 τ.μ. κυμαίνονται από 450 έως 650 ευρώ.

Στα Ιωάννινα, οι γκαρσονιέρες ενοικιάζονται από 250 έως 400 ευρώ, ενώ τα μεγαλύτερα διαμερίσματα από 320 έως 550 ευρώ.

Στο Ρέθυμνο καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές, καθώς τα μικρά διαμερίσματα κοστίζουν από 450 έως 650 ευρώ και οι κατοικίες έως 60 τ.μ. μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 800 ευρώ. Η αυξημένη τουριστική ζήτηση επιβαρύνει σημαντικά την αγορά, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες αξιοποιούν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνια μίσθωση κατά τους θερινούς μήνες.

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Οι πάγιες συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για ενοικίαση κατοικίας

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας, για χιλιάδες οικογένειες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα φοιτητικά κέντρα της χώρας, ξεκινά και η οργάνωση από πλευράς οικογενειών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επαναλαμβάνει τις πάγιες συστάσεις της προς φοιτητές, γονείς και ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το πρώτο μήνυμα προς τους νέους φοιτητές και τους γονείς τους είναι να αποφύγουν τον πανικό των πρώτων ημερών μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Όπως επισημαίνεται, δεν είναι απαραίτητο να ενοικιαστεί κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη ημέρα και η ψύχραιμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή.

Η Ομοσπονδία συμβουλεύει επίσης να μην περιορίζεται η αναζήτηση στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις πανεπιστημιακές σχολές. Λίγοι δρόμοι ή μερικές στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά τόσο στη διαθεσιμότητα όσο και στο ύψος του ενοικίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή οργάνωση της αναζήτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μη δεσμευτούν με το πρώτο σπίτι που θα επισκεφθούν, αλλά ταυτόχρονα, όταν βρουν κατοικία που καλύπτει τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, να κινηθούν άμεσα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σε περίπτωση που ζητηθεί μίσθωμα υψηλότερο από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά να μη γίνει αποδεκτό, εκτιμώντας ότι σε μικρή απόσταση μπορεί να βρεθεί αντίστοιχη κατοικία με χαμηλότερο κόστος.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ακόμη ότι δεν υπάρχει νομοθετικός περιορισμός ούτε ως προς το ύψος της εγγύησης ούτε ως προς τον αριθμό των προκαταβαλλόμενων μισθωμάτων, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαπραγμάτευση των όρων της μίσθωσης.

Ως λύση περιορισμού του κόστους προτείνεται η συγκατοίκηση. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, τα μεγαλύτερα διαμερίσματα ενοικιάζονται συνήθως οικονομικότερα ανά άτομο σε σχέση με τις μικρές κατοικίες, ενώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για συγκατοίκηση είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο επίδομα για μεμονωμένη μίσθωση.

Πριν από την τελική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την πραγματική κατάσταση της κατοικίας. Αν η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιηθεί βραδινές ώρες, συνιστάται να ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αξιολογηθεί καλύτερα το ακίνητο και η γύρω περιοχή.

Το μισθωτήριο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου.

Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά την υπογραφή έγγραφης σύμβασης τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα του, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό πριν διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο που ζητεί την πληρωμή είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα «γραφεία πληροφοριών», τα οποία ζητούν προκαταβολές υποσχόμενα ότι θα βρουν άμεσα κατοικία. Όπως αναφέρει, πολλές φορές οι πληροφορίες που παρέχουν είναι παρωχημένες και χωρίς ουσιαστική αξία.

Αντίθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά σε επίσημα μεσιτικά γραφεία, στα οποία η αμοιβή καταβάλλεται μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου και την παράδοση της κατοικίας.

Συστάσεις προς ιδιοκτήτες

Συστάσεις απευθύνονται και προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Η ΠΟΜΙΔΑ τους προτρέπει να μελετούν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον «Οδηγό του Ιδιοκτήτη» και στην ιστοσελίδα της, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα δεν πρέπει να αποτελεί το υψηλότερο μίσθωμα αλλά η επιλογή αξιόπιστου μισθωτή.

Παράλληλα, συνιστά τη χρήση των ειδικών υποδειγμάτων μισθωτηρίων για φοιτητικές μισθώσεις, τα οποία διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της ή από τα γραφεία της Ομοσπονδίας και προβλέπουν την προσυπογραφή τόσο του φοιτητή όσο και των γονέων του.

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί επίσης τους ιδιοκτήτες να ασφαλίζουν άμεσα τα ακίνητά τους, επισημαίνοντας ότι έχει δημιουργήσει ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει φυσικές καταστροφές, ατυχήματα αλλά και ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ανεύθυνη ή κακόβουλη συμπεριφορά.