Η συγκλονιστική ιστορία tης πολύτεκνης μητέρας που επέστρεψε στα θρανία και πέρασε στη σχολή των ονείρων της.

Μια από τις ιστορίες επιτυχίας που ξεχώρισαν στις Βάσεις 2026 έρχεται από την Κομοτηνή με πρωταγωνίστρια την πολύτεκνη μητέρα 4 παιδιών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μαθήτρια του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Κομοτηνής, που πέτυχε την εισαγωγή της στην 1η σχολή της προτίμησής της, την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ).

Η επιτυχία της προκάλεσε συγκίνηση και υπερηφάνεια στην εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, με τη διευθύντρια Γλυκερία Φωτιάδου να τονίζει πως «η επιτυχία της Αλεξάνδρας δεν είναι απλά ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό επίτευγμα, είναι ένα μάθημα ζωής για όλους μας».

Η Αλεξάνδρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που απέδειξε ότι η θέληση μπορεί να ξεπεράσει κάθε δυσκολία. Είναι επαγγελματίας στον απαιτητικό χώρο της εστίασης στο Φανάρι Ροδόπης, μητέρα τεσσάρων παιδιών και σύζυγος με πολλές καθημερινές υποχρεώσεις διαβάζουμε στο xronos.gr.

Με τον μεγαλύτερο γιο της ήδη φοιτητή, το δεύτερο παιδί της στη Β’ Λυκείου, το τρίτο στη Γ’ Γυμνασίου και τη μικρότερη κόρη της στη Γ’ Δημοτικού, κατάφερε να συνδυάσει την οικογένεια, την εργασία και την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Ανάμεσα στις επαγγελματικές της βάρδιες, τη φροντίδα των παιδιών και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, βρήκε τον χρόνο και τη δύναμη να επιστρέψει στη μαθησιακή διαδικασία και να διεκδικήσει το όνειρό της. Και τα κατάφερε.

«Η επιτυχία της Αλεξάνδρας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η γνώση και η εξέλιξη δεν έχουν ηλικία ούτε περιορισμούς», υπογράμμισε η διευθύντρια του σχολείου.

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Στο Εσπερινό Γυμνάσιο & Λύκειο Κομοτηνής, οι καθηγητές στέκονται καθημερινά δίπλα σε κάθε ενήλικα μαθητή και μαθήτρια. «Με κατανόηση, ευελιξία, επιστημονική κατάρτιση και —πάνω απ’ όλα— ανθρωπιά, το εκπαιδευτικό μας προσωπικό υποστηρίζει με κάθε διαθέσιμο μέσο την προσπάθεια όσων αποφασίζουν να κάνουν το δικό τους “δεύτερο βήμα” στη μάθηση», σημείωσε η κ. Φωτιάδου. Επίσης, έστειλε το μήνυμα ότι «ποτέ δεν είναι αργά για να τεθεί ένας καινούργιος στόχος ή να γίνει πραγματικότητα ένα νέο όνειρο. Στο Εσπερινό Γυμνάσιο & Λύκειο Κομοτηνής, είμαστε πάντα εδώ, αρωγοί και συμπαραστάτες, για να υποστηρίξουμε κάθε τέτοια προσπάθεια εξέλιξης και αυτοβελτίωσης».

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