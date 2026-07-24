Βάσεις 2026: Οι μεγάλες ανατροπές – Εκτόξευση στρατιωτικών σχολών, Πολυτεχνείων και Πληροφορικής στον νέο χάρτη των επιλογών

Οι Βάσεις 2026 ανέδειξαν σημαντικές αλλαγές στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιλογές των υποψηφίων επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από τις επαγγελματικές προοπτικές, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, σε αρκετές σχολές καταγράφηκαν εντυπωσιακές αυξήσεις, με 59 τμήματα να σημειώνουν άνοδο μεγαλύτερη των 1.000 μορίων, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 13% των σχολών του μηχανογραφικού δελτίου.

Επιστροφή των στρατιωτικών σχολών

Όπως εξηγεί στο Dnews η Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού EMPLOY EDU «η φετινή εικόνα αναδεικνύει τέσσερις βασικές τάσεις στους «πρωταγωνιστές» των βάσεων, ξεκινώντας από το γεγονός ότι επανέρχονται δυναμικά οι ένστολες σχολές. Οι στρατιωτικές σχολές, η Πυροσβεστική και η ΣΜΥΑ κυριαρχούν στις μεγαλύτερες αυξήσεις. Θα ήταν λίγο βιαστικό το συμπέρασμα να πούμε ότι δηλώνει αυτό ξανά στροφή των υποψηφίων σε επαγγέλματα που προσφέρουν σταθερή εργασιακή προοπτική, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και συγκεκριμένη μισθολογική εξέλιξη.

Άνοδος για Πολυτεχνεία και Μηχανικούς

Οι Πολυτεχνικές σχολές, όπως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι και Τοπογράφοι όπου παρατηρούμε σημαντικές αυξήσεις. Έχοντας μία αγορά εργασίας όπου τα τεχνικά επαγγέλματα, οι μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομής, η ενεργειακή μετάβαση αλλά και η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένους μηχανικούς φαίνεται να αποτελούν καθοριστικούς λόγους στις επιλογές των υποψηφίων.

Πληροφορική και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το σκηνικό της ανοδικής πορείας σχολές όπως της Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας αλλά και η Μοναδική σχολή της Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ. Γνωρίζουμε ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ειδικότητες υψηλής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, Κυβερνοασφάλειας και ψηφιακών εφαρμογών συνεχίζουν να γίνονται οι λόγοι που επηρεάζουν τους υποψηφίους προς αυτές τις επιλογές.»

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Οι περιφερειακές σχολές κερδίζουν έδαφος

Συνεχίζοντας σημειώνει ότι «εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι εκτός από Τμήματα των μεγάλων πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης σημειώνονται σημαντικές αυξήσεις και σε περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι κερδίζουν το έδαφος χρόνο με το χρόνο και την εμπιστοσύνη των υποψηφίων, γνωρίζοντας ταυτόχρονα και τις προοπτικές που τους προσφέρονται. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, το ΔΙ.ΠΑ.Ε, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ!

Πέρα από τις επιδόσεις των υποψηφίων, η ενημέρωση τους ταυτόχρονα για την επαγγελματική αποκατάσταση που μπορούν να έχουν, σε τομείς αιχμής για την οικονομία, αλλά και η διαφοροποιημένη σταδιοδρομία που έχουν ως δυνατότητα εξέλιξης, μέσα από τα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται, γίνονται πόλος έλξης σε αρκετές από αυτές τις σχολές. Η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ανάπτυξη και η ανάγκη για νέες δεξιότητες δημιουργούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους.

Οι 20 μεγαλύτερες αυξήσεις στις Βάσεις Εισαγωγής 2026

Θέση Σχολή Αύξηση (μόρια) Ποσοστό 1 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) +7.570 76,16% 2 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας +4.425 48,47% 3 ΣΣΕ – Σώματα (Ειδική Κατηγορία) +3.895 34,45% 4 ΣΣΕ – Σώματα +2.695 20,64% 5 ΕΚΠΑ – Προσχολική Αγωγή (Εσπερινό) +2.675 22,11% 6 ΣΜΥΑ – Επιχειρησιακής Υποστήριξης +2.590 21,12% 7 Ιατρική ΕΚΠΑ (Εσπερινό) +2.575 16,80% 8 Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ +2.450 20,45% 9 ΑΣΠΑΙΤΕ – Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών +2.215 20,48% 10 ΣΣΕ – Όπλα +2.125 19,56% 11 Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης +1.910 27,13% 12 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ +1.890 15,10% 13 Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας +1.860 18,58% 14 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου +1.805 14,31% 15 Τμήμα Φυσικής ΔΠΘ +1.801 18,95% 16 Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών +1.775 12,20% 17 ΣΜΥΑ – Τεχνολογικής Υποστήριξης +1.770 15,95% 18 Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας +1.700 16,44% 19 Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας +1.680 11,91% 20 Μηχανολ

Ας δούμε λίγο ανά επιστημονικό πεδίο τι συνέβη φέτος με τις βάσεις.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Η εικόνα των αυξομειώσεων στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αποτυπώνει τις προτιμήσεις αλλά και τις επιδόσεις των υποψηφίων. Ακλόνητες παραμένουν η Νομική και η Ψυχολογία με μικρό εύρος αυξομειώσεων, όπου η ζήτηση τους δεν έχει να κάνει με τη δυσκολία των θεμάτων ή τις αυξομειώσεις των επιδόσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικές πόλεις γίνονται πόλος έλξης για αρκετούς υποψηφίους για αυτό και οι Πολιτικές Επιστήμες κινήθηκαν ανοδικά σε αυτές τις περιοχές ενώ στα περιφερειακά τμήματα σημείωσαν υποχώρηση. Γεγονός είναι ότι στο πρώτο πεδίο υπάρχει μία κορυφή που δεν πέφτει με τίποτε και μία πιο ευέλικτη βάση όπου οι υποψήφιοι μετακινούνται ανάλογα με την πόλη αλλά και τις προσδοκίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Το παράδειγμα του ΑΠΘ ανάμεσα στη Φιλολογία και στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ίσως δείχνει και μία εσωτερική «μετατόπιση» προτιμήσεων.

Στο 1ο πεδίο παρατηρήθηκαν τόσο θετικές όσο και αρνητικές αυξομειώσεις:

Φιλολογία (Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ): 12.287 μόρια (2026) από 11.127 (2025) ➔ +1.160 μόρια (+10,43%).

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα - ΕΚΠΑ): 12.710 μόρια (2026) από 11.545 (2025) ➔ +1.165 μόρια (+10,09%).

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ): 11.225 μόρια (2026) από 12.425 (2025) ➔ -1.200 μόρια (-9,66%).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5taxgk3r7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές τμήματα όπως της Φυσικής (Καβάλα, Ιωάννινα, Αθήνα), Μαθηματικών (Αθήνα, Κρήτη) αλλά και Πληροφορικής (Καστοριά, Σάμος, Πάτρα), σημείωσαν αυξήσεις από +1000 έως +1800 μόρια! Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μία ευελιξία στην αγορά εργασίας, δηλαδή απόφοιτοι των Θετικών Επιστημών βρίσκουν πλέον ταχύτατα θέσεις εργασίας σε τομείς αιχμής όπως η Ανάλυση Δεδομένων (Data Science), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία.

Μη ξεχνάμε ότι ανάμεσα στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο υπάρχουν τμήματα που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι και των δύο αυτών πεδίων. Οπότε αν σκεφτούμε ότι από το 4ο πεδίο επίσης οι σχολές της Πληροφορικής θεωρούνται μία από τις κορυφαίες επιλογές εξαιτίας και της μεγάλης αποκατάστασης, ήτανε ένας ακόμη παράγοντας να ασκήσει έντονη πιεστική τάση προς τα πάνω. Το ίδιο συμβαίνει καθώς οι υποψήφιοι ανακαλύπτουν και τη δυναμική των τμημάτων Δ.Ε.Τ όπου συνδυάζουν δεξιότητες προγραμματισμού με διοίκηση επιχειρήσεων, τη λήψη αποφάσεων και την ανάλυση δεδομένων.

Τα περιφερειακά τμήματα σημείωσαν αύξηση μορίων διότι οι υποψήφιοι με μεσαίες βαθμολογίες φεύγοντας από τα μεγάλα αστικά κέντρα, έκαναν επιλογές από τα τμήματα της περιφέρειας.

ΔΕΤ Αθήνας (ΟΠΑ): 18.425 μόρια (+25 μόρια) — Παραμένει σταθερά στην κορυφή της ζήτησης με πολύ υψηλή βάση.

ΔΕΤ Πάτρας (Παν. Πατρών): 13.400 μόρια (+1.250 μόρια) — Σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στην κατηγορία του.

ΔΕΤ Τρίπολης (Παν. Πελοποννήσου): 10.650 μόρια (+575 μόρια).

ΔΕΤ Καβάλας (ΔΙΠΑΕ): 9.980 μόρια (+450 μόρια).

ΔΕΤ Κοζάνης (Παν. Δυτ. Μακεδονίας): 9.320 μόρια (+400 μόρια).

ΔΕΤ Αγίου Νικολάου (ΕΛΜΕΠΑ): 9.080 μόρια (+205 μόρια).

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο οι υπόλοιπες σχολές κινήθηκαν με μικρές διαφοροποιήσεις και κυρίως προς τα κάτω εξαιτίας και των επιδόσεων των υποψηφίων που επηρέασε και την ΕΒΕ του 2026.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο υπήρξε μία καθολική άνοδος στις υψηλόβαθμες σχολές, όπου οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από +125 μόρια (Ιατρική Αθήνας) έως και +450 μόρια (Φαρμακευτική ΑΠΘ, Κτηνιατρική Καρδίτσας). Την ίδια δυναμική παρουσιάζουν και τα τμήματα της Βιολογίας και της Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ειδικά για τους υποψηφίους που επιθυμούν και στοχεύουν ουσιαστικά στην έρευνα και στην ιατρική τεχνολογία.

Τέλος θα αναφερθούμε στην κοινή ομάδα αυτή των παιδαγωγικών δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης όπου παρατηρείται γενικότερα πτωτική τάση Τα παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης διατηρούν σταθερά υψηλότερες βάσεις κατά 1000 έως 1500 μόρια σε σχέση με τα αντίστοιχα Προσχολικής Αγωγής στην ίδια πόλη (π.χ. π.χ. Αθήνα: 15.950 έναντι 14.800, Θεσσαλονίκη: 15.800 έναντι 14.175). Η πτώση είναι σημαντικά πιο αισθητή στα περιφερειακά τμήματα και ένας λόγος σημαντικός μπορεί να είναι το γεγονός του αυξημένου κόστους ζωής για έναν φοιτητή, που αρκετούς τους οδήγησε να επιλέξουν σχολές πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Κλείνοντας η κα Βακάλογλου σημειώνει στο «Τα φετινά αποτελέσματα συνθέτουν ένα παζλ για πολλές αναλύσεις, σκέψεις, προβληματισμούς και μελέτης. Σίγουρα υπήρξαν εντυπωσιακές αλλαγές όπου τους λόγους λίγο πολύ αναλύσαμε σε αυτό το άρθρο. Ωστόσο, πάντα οι βάσεις εκφράζουν τη ζήτηση μιας στιγμής, σε συνδυασμό πολλών παραγόντων. Αναφερόμαστε στους πολλούς παράγοντες καθώς στη διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικών, οι ιστορίες και τα κριτήρια των επιλογών είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους!! Το σίγουρο είναι ότι ξεκλείδωσε μία πόρτα με την είσοδο σε μία σχολή, οι ευκαιρίες, οι γνώσεις, οι προοπτικές χτίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών. Αν η φοιτητική διαδρομή θα είναι επιτυχημένη εξαρτάται από την αφοσίωση, την ευελιξία και το πάθος που θα δείξει ο κάθε νέος επιστήμονας στο αντικείμενό του. Η πραγματική προσπάθεια, η θέληση η προσαρμοστικότητα αλλά και η όρεξη για μάθηση μπορεί να οδηγήσουν έναν φοιτητή σε μια λαμπρή σταδιοδρομία. Όλα αυτά μαζί με την προσωπική εξέλιξη των νέων φοιτητών σε αυτές τις νέες διαδρομές θα καθορίσουν το μέλλον τους.»