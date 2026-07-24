«Το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή, καταλογίζοντας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επιλογή του να μην υπερψηφίσει ακόμη και τα άρθρα του Συντάγματος τα οποία κρίνει πως χρήζουν αναθεώρησης, «πολιτική ανεπάρκεια» και «βαθιά αντιθεσμική στάση».

«Το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μένει ξανά στο ρόλο του παθητικού παρατηρητή. Το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δήλωσε ένα αμήχανο “παρών” το οποίο ισοδυναμεί με “απών”! Έβαλε τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε και εναντίον της Αριστεράς, κατηγορώντας την για την καταψήφιση του άρθρου που εξασφαλίζει την προσιτή στέγη, ενώ εξαπέλυσε πυρά και κατά της όπως την χαρακτήρισε«εντός εισαγωγικών πατριωτική δεξιά», γιατί «δεν συναινεί στην προστασία της σημαίας και της ελληνικής γλώσσας».

Τα «καρφιά» για την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από το Προεδρικό

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την αποψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. «Θεωρώ ότι κάνετε λάθος κυρία Δούρου. Έχετε χρόνο να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον Πάνο Καμμένο, πηγαίνατε και καλώς κάνατε. Τώρα συνειδητοποιήσατε πως παρείσφρησαν δήθεν ακροδεξιά στοιχεία στη δεξίωση;», ρώτησε την νέα επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.

Η κόντρα με τη Ζωή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σκωπτικά στην Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία παρενέβαινε από το έδρανο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια…» σχολίασε, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να συνεχίζει να παρεμβαίνει.

«Αντιμετωπίστε με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ…», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε «γαλάζιους» βουλευτές που εξέφραζαν την ενόχλησή τους για τις συνεχείς διακοπές, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά και να ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Κ. Μητσοτάκης: Αντιμετωπίστε την με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ….

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τι εννοείτε, για πείτε;

Ν. Κακλαμάνης: Ηρεμήστε!

Κ. Μητσοτάκης: Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια!

Ν. Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είστε ακραίος σεξιστής!

Ν. Κακλαμάνης: Εντάξει το έχουμε ακούσει αυτό το παραμύθι.

Δ. Μαρκόπουλος: Λίγο νερό στην κυρία…

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;

Κ. Μητσοτάκης: Είναι δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω την ομιλία μου.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/2096472907964560/}

Πυρά Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Είστε πρωταθλητές του θράσους», «κοροϊδεύετε το λαό

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση, σηκώνοντας το γάντι στα πυρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στις προωθούμενες αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως η στάση του κόμματός του είναι απολύτως θεσμική και καταλόγισε υποκρισία στην κυβέρνηση. «Εάν σήμερα ένα άρθρο λάβει 180 ψήφους, θα αναθεωρηθεί με 150 στην επόμενη Βουλή, άρα η επόμενη πλειοψηφία μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είστε Φαρισαίοι! Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό!», κατήγγειλε απευθυνόμενος στα έδρανα της ΝΔ, ενώ ζήτησε να τεθεί προς αναθεώρηση το άρθρο 110 που ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος, δεσμευόμενος πως το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει από σήμερα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά και για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά και για τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», μιλώντας για σκιές που έγιναν «σκοτάδι διαφθοράς και ατιμωρησίας».

«Θα μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας; Ποιος; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Πείτε στον ανιψιό σας ότι το αφεντικό είναι ένα, ο ελληνικός λαός κι όχι εσείς, όσο κι αν προσπαθείτε. Αλλά πού να τα μάθουν αυτά οι πρωταθλητές του θράσους», σχολίασε με νόημα εν συνεχεία.

«Είστε κατώτερος των περιστάσεων κ. Ανδρουλάκη»

«Είστε κατώτερος των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση, αναμασήσατε τα περί κράτους δικαίου», είπε στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός που 3 φορές μας επέτρεψε να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντι του και αυτός είναι που θα αποφασίσει και τώρα. Αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του ελληνικού λαού, είσαστε εσείς, γιατί άλλον εξέλεξε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το Σύνταγμα», συνέχισε.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1354704626090869/}