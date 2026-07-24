Σε ένα περιβάλλον όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, η σωστή πληροφόρηση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα.

Από την 1η Ιουλίου 2026 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο καθεστώς φορολόγησης των κερδών στα νόμιμα online casino στην Ελλάδα. Μια αλλαγή που δεν επηρέασε μόνο τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη των παικτών, αλλά δημιούργησε και νέα δεδομένα για τις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το επιπλέον κόστος ή αν θα το μετακυλήσουν στους παίκτες.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά iGaming. Οι περισσότερες συγκρίσεις μεταξύ online casino μέχρι τώρα επικεντρώνονταν σε πακέτο προσφορά, γκάμα παιχνιδιών, ταχύτητες πληρωμών και γενικότερη εμπειρία χρήσης. Η φορολογική πολιτική κάθε παρόχου ωστόσο, αποτελεί πλέον ακόμη έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική αξία που λαμβάνει ο παίκτης. Άλλωστε, σε αυτή την φάση το ποσό το οποίο μπαίνει στην τσέπη του επηρεάζεται.

Στην πράξη, το νέο φορολογικό καθεστώς φέρνει την εξής ιδιομορφία: δύο νόμιμα online casino μπορούν να προσφέρουν παρόμοια εμπειρία χρήσης και αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά να ακολουθούν διαφορετική πολιτική ως προς τη διαχείριση της φορολογίας των κερδών. Για έναν παίκτη που πραγματοποιεί συχνές αναλήψεις ή παίζει με μεγαλύτερα ποσά, αυτή η διαφορά μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ουσιαστικά μία νέα μορφή ανταγωνισμού στην αγορά. Πλέον, οι εταιρείες δεν ανταγωνίζονται μόνο μέσω του πακέτου που δίνουν στα μέλη τους, αλλά και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να διαχειριστούν το πρόσθετο φορολογικό κόστος. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που μπορεί να επηρεάσει τόσο την εικόνα ενός brand όσο και την πιστότητα των παικτών του.

Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί ο ίδιος ο καταναλωτής τις διαθέσιμες επιλογές. Η επιλογή ενός online casino δεν θα πρέπει πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στις προσφορές ή στη διαφημιστική προβολή, αλλά και σε πρακτικά στοιχεία που επηρεάζουν την πραγματική αξία της εμπειρίας. Η διαφάνεια στους όρους συμμετοχής, οι πολιτικές πληρωμών και η αντιμετώπιση της φορολογίας αποκτούν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι στο παρελθόν.

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Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Foxbet, αρκετοί νόμιμοι πάροχοι ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την απορρόφηση του φόρου στα κέρδη των παικτών, γεγονός που αναδεικνύει ότι η συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο σύγκρισης μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η αγορά βρίσκεται σε φάση προσαρμογής, με κάθε εταιρεία να επιλέγει τη δική της εμπορική στρατηγική απέναντι στις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου.

Το βέβαιο είναι ότι η νέα φορολογία δεν επηρέασε μόνο τον τρόπο υπολογισμού των κερδών. Άλλαξε και τους κανόνες του ανταγωνισμού. Όσο η αγορά προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, τόσο περισσότερο οι παίκτες θα χρειάζεται να ενημερώνονται και να συγκρίνουν ουσιαστικά δεδομένα πριν επιλέξουν πού θα παίξουν. Σε ένα περιβάλλον όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, η σωστή πληροφόρηση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα.