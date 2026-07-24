Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως η στάση του κόμματός του είναι απολύτως θεσμική και καταλόγισε υποκρισία στην κυβέρνηση.

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, σηκώνοντας το γάντι στα πυρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στις προωθούμενες αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως η στάση του κόμματός του είναι απολύτως θεσμική και καταλόγισε υποκρισία στην κυβέρνηση. «Εάν σήμερα ένα άρθρο λάβει 180 ψήφους, θα αναθεωρηθεί με 150 στην επόμενη Βουλή, άρα η επόμενη πλειοψηφία μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είστε Φαρισαίοι! Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό!», κατήγγειλε απευθυνόμενος στα έδρανα της ΝΔ, ενώ ζήτησε να τεθεί προς αναθεώρηση το άρθρο 110 που ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος, δεσμευόμενος πως το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει από σήμερα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά και για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά και για τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», μιλώντας για σκιές που έγιναν «σκοτάδι διαφθοράς και ατιμωρησίας».

«Θα μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας; Ποιος; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Πείτε στον ανιψιό σας ότι το αφεντικό είναι ένα, ο ελληνικός λαός κι όχι εσείς, όσο κι αν προσπαθείτε. Αλλά πού να τα μάθουν αυτά οι πρωταθλητές του θράσους», σχολίασε με νόημα εν συνεχεία.

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«Αλλάζετε θέσεις, σύμφωνα με το πώς σας βολεύει σε κάθε περίσταση»

Η δευτερολογία του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να γίνει με 151 ψήφους η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αλλά με 120 σήμερα.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να πάτε να κοιμηθείτε νωρίς-νωρίς, ψηφίζοντας δήθεν με επιστολική ψήφο, για να μην τολμήσει κανείς από εσάς να φύγει από το «μαντρί» και να ψηφίσει υπέρ του ελέγχου από τη δικαιοσύνη των Βορίδη και Αυγενάκη.

Άρα, εμείς εδώ που βρεθήκαμε, βρεθήκαμε στο προσκήνιο. Και ό,τι λέμε, είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή. Διότι η ιστορία με τα «χρυσά» σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε, είναι ακόμη ένα βαρίδι στην «καμπούρα» σας, κύριε Μητσοτάκη.

Λέτε για ευθύνη και συναισθήματα.

Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά την πατρίδα και όχι το κομματικό τους συμφέρον; Μιλάτε εσείς; Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009 και, αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα; Ε όχι, ε όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη.

Λέτε ότι δεν πρόκειται να μας αιφνιδιάσετε. Σε ποιους το λέτε; Μα, εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα.

Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας: Εσείς δεν είπατε «αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά θα έχουμε ευρύτερη συναίνεση στο πρόσωπο»; Το κάνατε; Όχι.

Εσείς μου λέτε σήμερα «γιατί δεν ψηφίζετε από την πρώτη Βουλή και λέτε “παρών”». Μα, αν πούμε «ναι», στη δεύτερη Βουλή δεν χρειάζονται 180. Αυτό που λέω, δεν το καταλαβαίνετε; Πώς γίνεται, λοιπόν, αυτό που λέω να το καταλαβαίνετε και εσείς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2019 και στην πρόταση αναθεώρησης του 110 να είναι υπογραφή του σημερινού Πρωθυπουργού και του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα να αρνείστε την αναθεώρηση του; Πώς γίνεται αυτό; Ποιος είναι συνεπής; Αυτός που το 2019 υπέγραψε -εδώ είναι η υπογραφούλα σας- την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει «δεν το αναθεωρούμε».

Ελάτε, κύριε Μητσοτάκη. Πάει πολύ.

Και κάτι ακόμη. Λέτε ότι υπάρχει μια κουλτούρα διακυβέρνησης και «γιατί τα είπατε όλα αυτά σήμερα» και «κάνουμε μια στενή συζήτηση για το Σύνταγμα».

Το επαναλαμβάνω. Οικονομία που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δίκαια και ανθεκτικά, θέλει θεσμούς. Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα; Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες; Που σέβεται τους θεσμούς;

Εμείς, λοιπόν, στη σημερινή συζήτηση βάλαμε έναν καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το Κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες.

Για αυτό, λοιπόν, κλείνω με το εξής: Θέλετε συναίνεση; Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα, ότι θα ψηφίσει από την πρώτη Βουλή το 110, για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συναινέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς τον εκβιασμό του 151 στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία ή η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το εμβληματικό άρθρο 86. Που, από τη μία λέτε ότι το αλλάζουμε, ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλή, αλλά πάλι η Βουλή αποφασίζει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το επιχείρημα, ότι μεσολαβεί ένας δικαστής… Μα, εδώ μεσολάβησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ελληνική Δικαιοσύνη για τον κ. Καραμανλή, για τον κ. Βορίδη, για τον κ. Αυγενάκη. Σε έναν τολμήσατε να διαβείτε τον Ρουβίκωνα και να στηρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη! Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

Εμείς, λοιπόν είμαστε συνεπείς, σταθεροί. Εσείς αλλάζετε θέσεις, σύμφωνα με το πώς σας βολεύει σε κάθε περίσταση».

{https://www.youtube.com/watch?v=ycdYeSUrhIw}

«Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Πότε;»

Στην τριτολογία ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Το να κάνει ο κ. Μητσοτάκης τέτοια λογοπαίγνια, 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, νομίζω είναι φθηνός συνδικαλισμός. Τότε ήταν χούντα.

Το ΠΑΣΟΚ, ουδέποτε στο δημόσιο διάλογο έχει αναφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε κάτι απλό: εκτροπή. Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Δεν το καταλαβαίνετε;

Τους σέβεστε τους κανόνες; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Πότε;

Στις υποκλοπές; Στα Τέμπη; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Στις δικογραφίες; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Στις ανεξάρτητες αρχές; Πότε; Στις εξεταστικές;

Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες;

Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη εκτροπή. Αλλά δεν το ξέρετε μόνο εσείς. Το ξέρουν και οι θεσμοί. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι αποτυπώνουν μια χώρα που ψηφίζει νόμους, αλλά δεν εφαρμόζει τους νόμους.

Και επαναλαμβάνω κάτι απλό: Είπατε πολλά και διάφορα. Έχουμε ένα νέο βαρύ σκάνδαλο, που αφορά ένα κορυφαίο τομέα της οικονομίας της χώρας: την ανακύκλωση. Θα μας πείτε μια κουβέντα για αυτά που βρήκαν το φως της δημοσιότητας ή θα φύγετε χωρίς να πείτε τίποτα, όπως κάνατε πριν τρία χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Έχουμε πάλι «λίγες σκιές» ή βαθύ σκοτάδι, που θα το πληρώσει η τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, κύριε Μητσοτάκη;»

{https://www.youtube.com/watch?v=Qmkgn1VO4d4}