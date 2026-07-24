Λόγω του εντοπισμού ατόμου στη σήραγγα της γραμμής 3 υπάρχει αναδιαμόρφωση των δρομολογίων του ΜΕΤΡΟ, ποιοι σταθμοί εξυπηρετούνται.

Προβλήματα καταγράφονται στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό, καθώς η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί μετά την είσοδο ατόμου στη σήραγγα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δρομολόγια διεξάγονται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του ατόμου και την ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε επικοινωνία που είχαμε με την ΣΤΑΣΥ μας ενημέρωσαν ότι έχει εντοπιστεί άτομο να κινείται στη σήραγγα μεταξύ Πλακεντίας και Αεροδρόμιο για αυτό και έχουν διακοπεί τα δρομολόγια σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής της Γραμμής 3.