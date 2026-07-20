Στο ζενίθ βρίσκεται η αγωνία των ενοίκων 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη, όπου έχουν εμφανιστεί ρωγμές και καθιζήσεις, στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, με αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα στατικότητας των κατοικιών.
«Ήταν σαν σεισμός»
«Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στα μέσα του Μαρτίου, όταν πέρασε από κάτω μας ο μετροπόντικας», ανέφερε στο Open ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, ιδιοκτήτης διπλοκατοικίας στην Κυψέλη.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία, εκτός από τις ρωγμές, «έχει σηκωθεί το έδαφος και έχουν σπάσει οι πλάκες στο πάτωμα». Μάλιστα, η εικόνα μέρα με την ημέρα γίνεται χειρότερη: «Είτε μεγαλώνουν οι υπάρχουσες ρηγματώσεις είτε εμφανίζονται καινούργιες».
«Τη νύχτα που πέρασε ακριβώς από κάτω μας ήταν σαν να γινόταν σεισμός», πρόσθεσε.
«Εδώ και 4 μήνες το ελληνικό μετρό προσπαθούσε με μερεμέτια να καλύψει τις ορατές ρωγμές και να μας βάλει να υπογράψουμε ότι έχει γίνει αποκατάσταση και πως δεν έχουμε καμία νομική απαίτηση», επισημαίνει ο κάτοικος.
Στην ερώτηση αν υπάρχουν κάτοικοι που υπέγραψαν αυτά τα έγγραφα, ο κ. Κουτρουλάρης είπε: «Ξέρω ότι μία πολυκατοικία είχε αποδεχτεί την αποκατάσταση».
Χειρότερο από σεισμό, λέει ο καθηγητής Π. Καρύδης
Από την πλευρά του ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών, Παναγιώτης Καρύδης, μίλησε στο Open για ένα «εξελισσόμενο φαινόμενο».
«Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το φαινόμενο των καθιζήσεων. Οι καθιζήσεις δεν είναι μια κι έξω, όπως ο σεισμός. Είναι ομόλογες οι ζημιές με έναν σεισμό, αλλά ο σεισμός έρχεται και φεύγει. Αυτό το φαινόμενο είναι μεγαλύτερης διάρκειας», τόνισε ο καθηγητής.
Στην ερώτηση αν εγείρονται ζητήματα στατικότητας, ο καθηγητής υπογράμμισε: «Δεν θεωρώ πιθανό να πέσει κτίριο».
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