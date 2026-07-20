«Εδώ και 4 μήνες το ελληνικό μετρό προσπαθούσε με μερεμέτια να καλύψει τις ορατές ρωγμές και να μας βάλει να υπογράψουμε ότι έχει γίνει αποκατάσταση και πως δεν έχουμε καμία νομική απαίτηση», καταγγέλλει κάτοικος της Κυψέλης.

Στο ζενίθ βρίσκεται η αγωνία των ενοίκων 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη, όπου έχουν εμφανιστεί ρωγμές και καθιζήσεις, στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, με αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα στατικότητας των κατοικιών.

«Ήταν σαν σεισμός»

«Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στα μέσα του Μαρτίου, όταν πέρασε από κάτω μας ο μετροπόντικας», ανέφερε στο Open ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, ιδιοκτήτης διπλοκατοικίας στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, εκτός από τις ρωγμές, «έχει σηκωθεί το έδαφος και έχουν σπάσει οι πλάκες στο πάτωμα». Μάλιστα, η εικόνα μέρα με την ημέρα γίνεται χειρότερη: «Είτε μεγαλώνουν οι υπάρχουσες ρηγματώσεις είτε εμφανίζονται καινούργιες».

«Τη νύχτα που πέρασε ακριβώς από κάτω μας ήταν σαν να γινόταν σεισμός», πρόσθεσε.

«Εδώ και 4 μήνες το ελληνικό μετρό προσπαθούσε με μερεμέτια να καλύψει τις ορατές ρωγμές και να μας βάλει να υπογράψουμε ότι έχει γίνει αποκατάσταση και πως δεν έχουμε καμία νομική απαίτηση», επισημαίνει ο κάτοικος.

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Στην ερώτηση αν υπάρχουν κάτοικοι που υπέγραψαν αυτά τα έγγραφα, ο κ. Κουτρουλάρης είπε: «Ξέρω ότι μία πολυκατοικία είχε αποδεχτεί την αποκατάσταση».

Χειρότερο από σεισμό, λέει ο καθηγητής Π. Καρύδης

Από την πλευρά του ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών, Παναγιώτης Καρύδης, μίλησε στο Open για ένα «εξελισσόμενο φαινόμενο».

«Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το φαινόμενο των καθιζήσεων. Οι καθιζήσεις δεν είναι μια κι έξω, όπως ο σεισμός. Είναι ομόλογες οι ζημιές με έναν σεισμό, αλλά ο σεισμός έρχεται και φεύγει. Αυτό το φαινόμενο είναι μεγαλύτερης διάρκειας», τόνισε ο καθηγητής.

Στην ερώτηση αν εγείρονται ζητήματα στατικότητας, ο καθηγητής υπογράμμισε: «Δεν θεωρώ πιθανό να πέσει κτίριο».

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