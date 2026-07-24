Από τις εκατοντάδες κενές θέσεις του 2025 στη θεαματική επιστροφή του ενδιαφέροντος – Τι άλλαξε μέσα σε έναν χρόνο και γιατί οι νέοι επέστρεψαν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι Βάσεις 2026 έφεραν μια εντυπωσιακή ανατροπή στον χάρτη των Στρατιωτικών Σχολών, ανατρέποντας σε μεγάλο βαθμό την αρνητική εικόνα που είχε διαμορφωθεί τις περασμένες χρονιές. Οι σχολές που την προηγούμενη χρονιά είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με εκατοντάδες κενές θέσεις κατάφεραν φέτος να ανακτήσουν σημαντικό μέρος της ελκυστικότητάς τους, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) και τη Σχολή Ικάρων.

Η μεγάλη εικόνα των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι υποψήφιοι δεν γύρισαν συνολικά την πλάτη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αντίθετα, φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν θετικά στις αλλαγές που εφαρμόστηκαν, όταν αυτές συνδυάστηκαν με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ακαδημαϊκή αναβάθμιση και πιο ξεκάθαρη πορεία εξέλιξης. Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) να συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές ελλείψεις.

Τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών αποτυπώνουν τη μεγάλη αλλαγή. Το 2025 οι Στρατιωτικές Σχολές είχαν συνολικά 1.249 προκηρυχθείσες θέσεις, από τις οποίες καλύφθηκαν μόλις οι 750, αφήνοντας 499 κενές θέσεις, δηλαδή περίπου το 40% των διαθέσιμων θέσεων. Το 2026, παρά το γεγονός ότι οι θέσεις μειώθηκαν στις 1.095, οι επιτυχόντες αυξήθηκαν στους 949 και οι κενές θέσεις περιορίστηκαν στις 146, με το ποσοστό κενών να πέφτει στο 13,3%.

Με άλλα λόγια, μέσα σε έναν χρόνο οι επιτυχόντες αυξήθηκαν κατά 199 άτομα, σημειώνοντας άνοδο 26,5%, ενώ οι κενές θέσεις μειώθηκαν κατά 353, ποσοστό μείωσης 70,7%. Η μεταβολή αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η εικόνα των στρατιωτικών σχολών άλλαξε σημαντικά, αν και οι αριθμοί χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση.

Όπως εύστοχα σχολιάζει ο μαθηματικός εκπαιδευτικός αναλυτής και δημιουργός του paideianet.com Γιάννης Ζαμπέλης «Από τους κερδισμένους των φετινών Πανελληνίων 2026 οι Στρατιωτικές σχολές με εξαίρεσης το Ναυτικό. Κάλυψαν όλες τις θέσεις αύξησαν σημαντικά τις βάσεις τους φαίνεται πως ο χάρτης μετάβασης των Ενοπλων Δυνάμεων στην νέα εποχή πέτυχε τον αρχικό του στόχο. Τώρα απομένει να παραμείνουν και να μην παραιτηθούν οι νέοι εισακτέοι.Τελικά όταν θέλει το κράτος κάνει αυτά που πρέπει ώστε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.».

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Η «εκτόξευση» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Η μεγαλύτερη ανατροπή καταγράφεται στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η οποία από μια δύσκολη χρονιά το 2025 πέρασε σε πλήρη ανάκαμψη το 2026. Η ΣΣΕ – Σώματα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση βάσης μεταξύ των στρατιωτικών σχολών, καθώς από τα 13.055 μόρια το 2025 έφτασε στα 15.750 μόρια το 2026, καταγράφοντας άνοδο 2.695 μορίων. Αντίστοιχα, η ΣΣΕ – Όπλα αυξήθηκε από τα 10.865 μόρια στα 12.990 μόρια, σημειώνοντας άνοδο 2.125 μορίων.

Η εξέλιξη αυτή συνδυάστηκε με την πλήρη κάλυψη των θέσεων, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, όταν η σχολή είχε αντιμετωπίσει σημαντικό πρόβλημα προσέλκυσης υποψηφίων. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η διεύρυνση των επιστημονικών πεδίων από τα οποία μπορούσαν να δηλώσουν τη σχολή περισσότεροι υποψήφιοι. Η μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων αύξησε τον ανταγωνισμό και οδήγησε σε θεαματική άνοδο των βάσεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο Dnews ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης «Αυτό που με εντυπωσίασε περισότερο από όλα ήταν η άνοδος της Ευελπίδων η οποία ανέβηκε 2.125 μόρια. Αυτό ουσιαστικά προέκυψε από το τρικ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έβαλε την σχολή και στο 3ο και στο 4ο Πεδίο. Έτσι ενώ μέχρι πέρσι και για σχεδόν 40 χρόνια μπορούσαν να την δηλώσουν μόνο τα παιδιά του 2ου Πεδίου που είναι 13.000 ξαφνικά η δεξαμενή υποψηφίων έγινε 53.000 οπότε περισσότερα παιδιά την προτίμησαν, «εκτοξεύτηκε» η Βάση και δεν έχουμε καμία κενή θέση.»

Η ΣΜΥ από τις άδειες θέσεις στην πλήρη κάλυψη

Εντυπωσιακή είναι και η αλλαγή στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), η οποία το 2025 είχε αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες «πληγές» του συστήματος. Στη ΣΜΥ – Όπλα, το 2025 είχαν καλυφθεί μόλις 38 από τις 200 θέσεις, αφήνοντας 162 κενές. Το 2026 όμως όλες οι θέσεις καλύφθηκαν, καθώς η σχολή προσέλκυσε σημαντικά περισσότερους υποψηφίους. Ωστόσο, η περίπτωση της ΣΜΥ δείχνει ότι η κάλυψη των θέσεων δεν σημαίνει απαραίτητα και άνοδο της βάσης. Στη ΣΜΥ – Σώματα, παρά την πλήρη κάλυψη των θέσεων, η βάση μειώθηκε από τα 13.080 μόρια στα 11.120 μόρια, καταγράφοντας πτώση 1.960 μορίων. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι βάσεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως ο αριθμός των υποψηφίων, η βαθμολογική κατανομή και οι διαθέσιμες θέσεις, και δεν μπορούν να ερμηνεύονται μεμονωμένα.

Η Πολεμική Αεροπορία παραμένει ισχυρή επιλογή

Θετική εικόνα παρουσιάζει και η Πολεμική Αεροπορία, με τη Σχολή Ικάρων να διατηρεί τη δυναμική της. Η κατεύθυνση των Ιπταμένων αυξήθηκε από τα 14.685 μόρια το 2025 στα 16.000 μόρια το 2026, σημειώνοντας άνοδο 1.315 μορίων. Οι Ελεγκτές Αεράμυνας παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση, κατά 1.115 μόρια. Η υψηλή ζήτηση για τη Σχολή Ικάρων φαίνεται να συνδέεται με το ιδιαίτερο αντικείμενο, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει.

Το Πολεμικό Ναυτικό η μεγάλη εξαίρεση – Η κρίση στη ΣΜΥΝ συνεχίζεται

Παρά τη γενικότερη θετική εικόνα, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει η μεγάλη αδυναμία των φετινών αποτελεσμάτων. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα προσέλκυσης υποψηφίων. Από τις 175 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι 72, αφήνοντας 103 κενές θέσεις, δηλαδή πάνω από το 58% των θέσεων. Μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε σε σχέση με το 2025, όταν οι κενές θέσεις ήταν 57. Προβλήματα εμφανίζονται και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου παραμένουν κενές θέσεις τόσο στους Μάχιμους όσο και στους Μηχανικούς. Στους Μηχανικούς της ΣΝΔ καταγράφηκε μάλιστα και πτώση της βάσης, γεγονός που δείχνει ότι η κρίση δεν έχει αντιμετωπιστεί. Η διεύρυνση των επιστημονικών πεδίων και οι αλλαγές που βοήθησαν τον Στρατό Ξηράς δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα στο Πολεμικό Ναυτικό.

Γιατί οι υποψήφιοι επέστρεψαν στις στρατιωτικές σχολές

Η φετινή αλλαγή φαίνεται να οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Πρώτος παράγοντας είναι η επαγγελματική ασφάλεια. Σε μια εποχή όπου πολλοί νέοι αναζητούν σταθερή επαγγελματική προοπτική, οι στρατιωτικές σχολές εξακολουθούν να προσφέρουν συγκεκριμένη πορεία, μισθολογική σταθερότητα και εξέλιξη.

Δεύτερος παράγοντας είναι η διεύρυνση των επιλογών μέσα από περισσότερα επιστημονικά πεδία, η οποία αύξησε τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούσαν να διεκδικήσουν μια θέση. Τρίτος παράγοντας είναι η αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης και η προσπάθεια ενίσχυσης της ακαδημαϊκής διάστασης των σχολών.

Η μεγάλη εικόνα: Επιτυχία, αλλά όχι χωρίς προβλήματα

Οι Βάσεις 2026 δείχνουν ότι οι Στρατιωτικές Σχολές μπορούν να ανακτήσουν την ελκυστικότητά τους όταν εφαρμόζονται στοχευμένες παρεμβάσεις. Η ΣΣΕ επέστρεψε δυναμικά, η ΣΜΥ κάλυψε όλες τις θέσεις της, η Σχολή Ικάρων διατήρησε υψηλή ζήτηση και οι συνολικές κενές θέσεις μειώθηκαν εντυπωσιακά. Ωστόσο, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει το μεγάλο στοίχημα. Η ΣΜΥΝ συνεχίζει να εμφανίζει τεράστιο αριθμό κενών θέσεων, αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή των υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές δεν αφορά όλες τις κατευθύνσεις με τον ίδιο τρόπο. Το επόμενο μεγάλο ζητούμενο δεν είναι μόνο η προσέλκυση νέων στις σχολές, αλλά και η διατήρησή τους. Η ολοκλήρωση των σπουδών, η παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις και η δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού περιβάλλοντος σταδιοδρομίας θα κρίνουν αν η φετινή ανάκαμψη αποτελεί μια μόνιμη αλλαγή ή μια πρόσκαιρη ανατροπή.