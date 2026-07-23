«Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στον παρελθόν» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης του Ε65.

Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

«Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει στον παρελθόν με μία κυβέρνηση που μπορεί να λέει ‘το είπαμε και το κάνουμε» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως «αυτός ο δρόμος είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε», ενώ υπενθύμισε πως για τον Ε65 η πρώτη υπογραφή μπήκε το 2007 αλλά η κρίση που ακολούθησε πάγωσε τα πάντα.

«Όταν οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι επί κυβέρνησης ΝΔ, και τότε υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Το 2019 βρήκαμε μισοφτιαγμένο δρόμο. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και με άδηλο μέλλον. Τον Δεκέμβριο του 2019 είχα δεσμευτεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής και ότι θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την ΕΕ το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Κατέβαλα πολλές προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει ημιτελές», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Τα τρία στοιχήματα του Μητσοτάκη

Συμπλήρωσε πως «πήραμε την έγκριση της Κομισιόν και το επόμενο βήμα ήταν να εντάξουμε το έργο στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Όταν μας ρωτάνε που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν. Οι εργασίες συνεχίστηκαν. Υπήρχε σχετική επιφύλαξη για να τελειώσει το έργο το καλοκαίρι του 2026. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, αντιμετωπίσαμε με περιβαλλοντικό σεβασμό την καταπληκτική φύση, ο δρόμος έχει ειδικές γέφυρες για να τον διασχίζουν αρκούδες, και αποδείξαμε ότι με σχέδιο και δουλειά όλα επιτυγχάνονται. Πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη προσωπικό μου στοίχημα. Είχα βάλει τρία στοιχήματα. Ο πρώτος ήταν η ολοκλήρωση του άξονα Πατρών-Πύργου. Παραδόθηκε το έργο, άλλαξε όλη η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, σχεδόν μηδενίστηκαν τα τροχαία. Το δεύτερο στοίχημα ήταν ο Ε-65. Το τρίτο ο ΒΟΑΚ πλήρως συμβασιοποιημένος, με τα έργα να έχουν ξεκινήσει και τη βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθεί», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

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«Καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη δίνοντας αύριο το μεσημέρι στην κυκλοφορία ένα έργο κορυφαίων προδιαγραφών το οποίο κινδύνευσε να γίνει σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας και μετατρέπεται σε σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στη μέση μιας διαδρομής. 181,5 χλμ. Θα σταθώ σε όλα όσα αντανακλούν αυτοί οι αριθμοί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο παραγωγός δεν θα σπαταλά ώρες για να μεταφέρει τα προϊόντα του, ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μετράει με αγωνία τις επικίνδυνες στροφές, η φοιτήτρια δεν θα βλέπει την απόσταση ως εμπόδιο για να επισκεφτεί το σπίτι της, οι επισκέπτες θα αυξάνονται. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή. Είναι το έργο το οποίο σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων πόλεων και χωριών κάνοντας πράξη την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της κυβέρνησης, την ισότιμη ανάπτυξη για όλους», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως «Με τον Ε65 η Ελλάδα ανακτά τη φυσική της θέση ως κόμβος μεταφορών. Πρόκειται για παρέμβαση που συνεπάγεται πολλά περισσότερα από έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτή η κυβέρνηση το έχει αποδείξει με έργα σε όλη τη χώρα. Δεν μιλάμε μόνο για τα μεγάλα έργα. Τα έργα ντάνιελ ολοκληρώνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι η περιφέρεια αποκτά καλύτερες υποδομές με κάθε έργο το οποίο ανακατασκευάζεται», συνέχισε.

Τουριστικός προορισμός πλέον τα Γρεβενά

Ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στα Γρεβενά τα οποία είπε μπορεί να γίνουν τουριστικός προορισμός όλο το χρόνο ενώ είπε ότι θα γίνουν έργα στην Εγνατία ώστε να γίνει ένας απολύτως σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος. «Γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά. Θα προχωρήσουμε και το δρόμο από την Πτολεμαΐδα στο ξυνό νερό», πρόσθεσε μεταξύ άλλων και τόνισε πως «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Εδώ θα είμαστε την άνοιξη του 2027 να κάνομε το ταμείο μας, ειδικά για την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει και τα αποδίδει. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Όλα αυτά όταν οι πολιτικοί μας δυστυχώς εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση στην Ελλάδα του 2030», τόνισε αναφέροντας ότι «η πατρίδα μας προχωρά τελικά σταθερά, τολμηρά και σίγουρα μπροστά».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών.

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Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσωπικές προσπάθειες που έκανε σε επίπεδο ΕΕ για την επανεκκίνηση των εργασιών του έργου και την ένταξη της χρηματοδότησης του στο ΤΑΑ. «Παλέψαμε με τον χρόνο, αντιμετωπίσαμε με σεβασμό τη φύση, την πανίδα και τη χλωρίδα και αποδείξαμε ότι με σχέδιο και δουλειά όλα επιτυγχάνονται» τόνισε, κάνοντας λόγο για ένα προσωπικό στοίχημα μαζί με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Πατρών - Πύργου, το Νότιο και το Βόρειο τμήμα του Ε65, αλλά και τον ΒΟΑΚ.

Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται από την Παρασκευή το μεσημέρι, σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό. Το έργο, που κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T και δημιουργεί έναν νέο στρατηγικό αναπτυξιακό άξονα για τη χώρα.

Ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ., αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό. Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ