Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο «ATHINA26: Empowering Greece's Next Generation», που διοργάνωσε η οργάνωση «The Hellenic Initiative».

«Η Ελλάδα «ανθίζει» και πάλι. Δεν διατείνομαι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Ενώπιόν μας βρίσκονται πολλές δυσκολίες. Δεν υπάρχει όμως η παραμικρή αμφιβολία ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από μερικά χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο πλαίσιο του συνεδρίου «ATHINA26: Empowering Greece's Next Generation», που διοργάνωσε η οργάνωση «The Hellenic Initiative».

Αναφερόμενος, δε, στην επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού, είπε: «Όσοι από εσάς ζείτε στο εξωτερικό, σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Γνωρίζω ότι η επανάληψη κουράζει, αλλά συνεχώς με ρωτούν πότε θα γίνουν οι εκλογές και φυσικά απαντώ ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον οργανισμό «The Hellenic Initiative» σημειώνοντας πως έχει αποδείξει πραγματικά τη δύναμη της ελληνικής διασποράς, μετουσιώνοντας τη γενναιοδωρία σε ουσιαστική δράση και ενισχύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ της πατρίδας και των Ελλήνων σε όλον τον κόσμο. «Η κυβέρνησή μας έχει θέσει ως εθνική προτεραιότητα την ενίσχυση των σχέσεών μας με τους Έλληνες του εξωτερικού, διότι αναγνωρίζουμε πραγματικά ότι το μέλλον του Ελληνισμού εξαρτάται από αυτούς τους ζωντανούς δεσμούς, που εκτείνονται σε ηπείρους και γενιές. Γνωρίζω ότι πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν εκφράσει παρόμοια πρόθεση, αλλά πιστεύω ότι υπό τη διακυβέρνησή μας έχουμε σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην αποκατάσταση των δεσμών μεταξύ της διασποράς και της πατρίδας», ανέφερε ο κ .Μητσοτάκης και δήλωσε μεταξύ άλλων περήφανος για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, καθιστώντας τη συμμετοχή ευκολότερη από ό,τι στο παρελθόν. «Και μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν μια εύκολη μεταρρύθμιση. Απαιτήθηκε μια πολύ δύσκολη, πολύ περίπλοκη κοινοβουλευτική μάχη και σημαντική προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία, διότι, όπως γνωρίζουν οι αγαπητοί Υπουργοί, η ψηφοφορία ήταν πραγματικά οριακή. Επιμείναμε όμως, διότι πιστεύαμε ότι κανένας Έλληνας δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος να εκφράσει τη θέση του στη δημοκρατία μας, απλώς και μόνο επειδή τυχαίνει να ζει στο εξωτερικό», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Επομένως, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί και όταν έρθει η ώρα να ψηφίσετε, θυμηθείτε παρακαλώ ποιος πάλεψε για να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που απέτρεπαν τη συμμετοχή σας».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο «The Hellenic Initiative» ιδρύθηκε σε μια εποχή που η χώρα μας αντιμετώπιζε μια βαθιά κρίση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά κοινωνική και η βοήθεια ήταν απαραίτητη.

«Αποδείξατε ότι η ελληνική διασπορά στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, όχι μόνο σε στιγμές γιορτής αλλά και εν μέσω αντιξοοτήτων. Η εμπιστοσύνη σας στη χώρα μας δεν κλονίστηκε ποτέ. Γι' αυτό, σας είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Πιστεύω ότι αξίζει να αναλογιστούμε την απόσταση που έχει διανύσει η Ελλάδα από τότε», συνέχισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε, με δικαιολογημένη υπερηφάνεια, ότι η θέση της Ελλάδας είναι πολύ διαφορετική. Έχει καταστεί, όπως επισημάνατε, πυλώνας σταθερότητας, πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύ σύνθετη περιοχή, μια περιοχή που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ότι η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 8 % ενώ η ανεργία των νέων το 2019 προσέγγιζε το 40%, ότι υπάρχει αντιστροφή του brain drain που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης καθώς οι Έλληνες επιστρέφουν επειδή βρίσκουν ευκαιρίες απασχόλησης και έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας.

«Η ευρωστία των δημόσιων οικονομικών μας έχει αποκατασταθεί. Αν εξετάσει κανείς τη μείωση του χρέους μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πρόκειται για τη ταχύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ που έχει σημειώσει οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ. Έχουμε αποκαταστήσει πραγματικά τη μακροοικονομική σταθερότητα», πρόσθεσε και τόνισε πως «για πρώτη φορά, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα στην Ελλάδα και οι αγορές μας έχουν επιβραβεύσει».

Ζήτησε μάλλον να γίνει σύγκριση της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο που μόλις ανέδειξε τον έβδομο Πρωθυπουργό του σε διάστημα δέκα ετών και ενώ είναι χώρα του G7 βρίσκεται υπό πίεση από τις αγορές, καθώς οι αγορές είναι αμείλικτες σε θέματα δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

«Έχουμε ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών ως προς την οικονομία μας. Πετυχαίνουμε σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και διοχετεύουμε αυτά τα κεφάλαια για να βοηθήσουμε την κοινωνία, ιδίως όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αν εξετάσει κανείς τις ξένες επενδύσεις, βλέπουμε ότι καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι οι ξένοι επενδυτές βλέπουν μια χώρα με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό σε πολλούς τομείς. Αν εξετάσει κανείς τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, έχει αλλάξει ριζικά τη σχέση μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους, καθιστώντας τη δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική, πιο διαφανή και πιο ευέλικτη», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα, λοιπόν, «ανθίζει» και πάλι. Δεν διατείνομαι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Ενώπιόν μας βρίσκονται πολλές δυσκολίες. Δεν υπάρχει όμως η παραμικρή αμφιβολία ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Το πιο σημαντικό, πιστεύω, είναι ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος. Και επειδή η Ελλάδα έχει αλλάξει, νομίζω ότι έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες για συνεργασίες», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.

«Πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και πιστεύω ότι είναι καθήκον, όχι μόνο της ελληνικής διασποράς, αλλά και των εύπορων Ελλήνων, να συνεισφέρουν στη χώρα τους.

Αν απλώς κοιτάξουμε γύρω μας, στην Αθήνα, υπάρχουν πάρα πολλά κτήρια που μας θυμίζουν τα κληροδοτήματα των Ελλήνων ευεργετών, των σπουδαίων φιλανθρώπων που διέθεσαν σημαντικό μέρος της περιουσίας τους για να στηρίξουν τη χώρα. Και πιστεύω ότι, όταν αυτή η συνεργασία δομηθεί σωστά, όλοι μας ωφελούμαστε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων μίλησε και για χρήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη: «Να πω ότι η σημερινή είναι μια αρκετά ζεστή μέρα, είναι η πρώτη πολύ ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Είμαστε ευτυχείς που σήμερα δεν είχαμε κάποια σημαντική πυρκαγιά, αλλά μπορώ να σας πω ότι, για έναν Πρωθυπουργό η αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελεί μια συνεχή, αδιάκοπη πηγή άγχους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε σε αυτή, καθώς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βαθιά γεωπολιτική αναδιάταξη που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς και πολέμους που δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ούτε πριν από έξι μήνες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, μια τεχνολογία που αλλάζει τα δεδομένα. Η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών -το κάνουμε αυτό, ως κυβέρνηση, με πολύ συστηματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, όμως, οι προκλήσεις που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την αγορά εργασίας, την απώλεια θέσεων εργασίας, είναι απλά πολύ μεγάλες για να τις αγνοήσουμε. Για εμάς, αυτό δεν αποτελεί απλώς εθνική ατζέντα. Πρόκειται για ευρωπαϊκή ατζέντα. Και χαίρομαι που η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στην Ευρώπη μάς επιτρέπει πλέον να διαδραματίζουμε πολύ πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής».

Καθώς, λοιπόν, στρέφουμε το βλέμμα μας στο μέλλον και αφήνουμε πίσω μας τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης, ας επικεντρωθούμε, πάνω απ' όλα, στη στήριξη των Ελλήνων που πραγματικά προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή των συμπολιτών τους.

Και συμπλήρωσε: «Όπου κι αν πάω, όμως, συναντώ εξαιρετικά ταλαντούχους Έλληνες που προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά στη ζωή άλλων Ελλήνων. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να ψάχνετε εντατικά για να βρείτε αυτούς τους ανθρώπους και να τους υποστηρίξετε. Υπάρχουν ακόμα πολλές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί στην Ελλάδα, και η συνεισφορά σας μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά. Καθώς διάβαζα αυτή τη λίστα, κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι θέμα αναγνώρισης. Αφορά την αξιοπρέπεια που διακρίνουμε σε όσους προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, ως κυβέρνηση. Οι κοινωνίες έχουν αλλάξει. Αν δεν κινητοποιήσουμε ολόκληρη την κοινωνία και αν δεν βρίσκεται στο πλευρό μας όσον αφορά τις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούμε, δεν θα πετύχουμε.

Ας κοιτάξουμε, λοιπόν, τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη βάση της κοινωνίας στην Ελλάδα. Στο μέλλον, όμως, ας επικεντρωθούμε και στη σύνδεση της εκπληκτικής διασποράς με την Ελλάδα όσον αφορά το ταλέντο, την επιστροφή στην Ελλάδα, ακόμα και όταν πρόκειται να εξηγήσουμε σε ξένους επενδυτές ότι αυτή είναι μια εξαιρετική περιοχή για επενδύσεις. Όχι μόνο επειδή διαθέτει έμφυτα συγκριτικά πλεονεκτήματα -φυσικά θέλετε να επενδύσετε στον ελληνικό τουρισμό όταν υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά- αλλά επειδή οι άνθρωποί μας είναι τόσο καλά καταρτισμένοι και τόσο υψηλού μορφωτικού επιπέδου που, τελικά, αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της χώρας μας.

Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, να χτίζουμε αυτές τις γέφυρες, ιδιαίτερα ανάμεσα στην ελληνική διασπορά και την πατρίδα, γιατί χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφθηκα τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και είχα την ευκαιρία να συναντήσω έναν επιφανή καθηγητή από το MIT, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και αφιέρωσε τον χρόνο του στην εκπαίδευση των αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού σε προηγμένες τεχνολογίες για τακτικές «σμηνών» με μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα.

Αυτό είναι το είδος της τεχνογνωσίας που έχουμε ανάγκη. Δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα. Δεν πρόκειται μόνο για τα κεφάλαια. Έχει να κάνει με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει κανείς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το κλίμα πόλωσης στην πολιτική αντιπαράθεση τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

«Μερικές φορές νομίζω ότι ακόμη και εμείς, ως Έλληνες, χάνουμε την καθαρή οπτική. Δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Απλώς οχυρωνόμαστε στα «χαρακώματα» των κομμάτων μας και το μόνο που μας απασχολεί είναι να επιτεθούμε στους αντιπάλους μας.

Καταλαβαίνω ότι η πολιτική είναι ένα σκληρό παιχνίδι και το αποδέχομαι αυτό. Όμως, σε κάποιο σημείο πρέπει να καταλάβουμε τι είναι καλό για τη χώρα.

Το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει σήμερα τις καλύτερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ, μπορώ να το εγγυηθώ αυτό και να το πω με μεγάλη βεβαιότητα, είναι κάτι για το οποίο όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι υπερήφανοι. Το γεγονός ότι, ας το θυμηθούμε, η Ελλάδα κατάφερε να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό ζήτημα με αποτελεσματικό αλλά και ανθρώπινο τρόπο είναι κάτι που τελικά ωφελεί τους Έλληνες και την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζουν.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι η ελληνική διασπορά έχει την ευκαιρία να δει τη μεγάλη εικόνα, να παραμείνει υπεράνω των μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων και να συμβάλει στο καλό της χώρας.

Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Αυτή είναι η φύση της δημοκρατίας. Όμως το αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, αν θα βρίσκεται στη πλευρά των νικητών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη -γιατί θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό-, αν θα συνεχίσουμε να αποτελούμε πυλώνα γεωπολιτικής σταθερότητας σε έναν ταραχώδη κόσμο, είναι κάτι που αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει όλους.

Θα ήθελα λοιπόν να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να προσφέρετε στη χώρα. Και επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ και πάλι αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω», τόνισε.