Η Ford του πρόσφερε 33.000 δολάρια σε αναδρομικές αποδοχές, προτείνοντάς του την επαναπρόσληψή του, ωστόσο ο εργαζόμενος αρνήθηκε.

Ένα μεταμεσονύκτιο σνακ εξελίχθηκε σε σοβαρή νομική και εργασιακή διαμάχη για έναν επί χρόνια εργαζόμενο της Ford.

Ο Κερτ Κρομ, 60 ετών, πρώην ηλεκτρολόγος στο εργοστάσιο Kentucky Truck Plant της Ford, υποστηρίζει ότι η 11χρονη καριέρα του στην αυτοκινητοβιομηχανία τερματίστηκε αιφνιδίως τον Μάιο, όταν κατηγορήθηκε ότι έκλεψε ένα πακέτο μπισκότα αξίας 1,95 δολαρίων από περίπτερο αυτοεξυπηρέτησης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πλήρωσε κανονικά το προϊόν. Αργότερα προσκόμισε τραπεζικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την πληρωμή. Έτσι, η Ford του πρόσφερε 33.000 δολάρια σε αναδρομικές αποδοχές, προτείνοντάς του την επαναπρόσληψή του. Ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει και πλέον ετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Διαβητικός εργαζόμενος, προβληματικό μηχάνημα

Ο Κρομ, ο οποίος είναι διαβητικός, αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας, όταν έπεσε το σάκχαρό του και πήγε σε περίπτερο της Aramark, που λειτουργεί στην καφετέρια του εργοστασίου, για να αγοράσει μπισκότα. Σάρωσε το προϊόν και χρησιμοποίησε το μηχάνημα αυτοεξυπηρέτησης, περνώντας τη χρεωστική του κάρτα για την πληρωμή.

Θυμάται ότι στην πρώτη προσπάθεια εμφανίστηκε για λίγο στην οθόνη ένα κόκκινο μήνυμα σφάλματος, γεγονός που τον μπέρδεψε. Όταν δοκίμασε ξανά, το τερματικό φάνηκε να λειτουργεί κανονικά.

«Σκέφτηκα ότι μάλλον η πληρωμή είχε περάσει. Ήταν κάτι τόσο ασήμαντο για μένα - 1,95 δολάρια. Πίστευα ότι είχα πληρώσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την Independent.

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Η αγορά ήταν τόσο μικρής αξίας ώστε δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, όμως, όπως λέει, οι προϊστάμενοί του τον κάλεσαν, τον κατηγόρησαν ότι πήρε τα μπισκότα χωρίς να πληρώσει και του ανακοίνωσαν την απόλυσή του. Στη συνέχεια τον συνόδευσαν εκτός του εργοστασίου, χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να ελέγξει τα στοιχεία και να διαπιστώσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Τα τραπεζικά στοιχεία έδειξαν ότι η πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί

Επιστρέφοντας στο σπίτι, ο Κρομ εξέτασε προσεκτικά τις κινήσεις του τραπεζικού του λογαριασμού. Εκεί, όπως αναφέρει, εντόπισε χρέωση 1,95 δολαρίων με χρεωστική κάρτα, η οποία αντιστοιχούσε χρονικά και χρηματικά στην αγορά των μπισκότων. Υπέβαλε το σχετικό τραπεζικό απόσπασμα τόσο στη Ford όσο και στην Aramark ως απόδειξη ότι η πληρωμή είχε ολοκληρωθεί.

Μετά την εξέταση των εγγράφων, η Ford αναθεώρησε τη στάση της. Η εταιρεία αναγνώρισε ότι τα μπισκότα είχαν πράγματι πληρωθεί και πως η απόλυση ήταν άδικη. Σύμφωνα με τον Κρομ, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να επιστρέψει στη θέση του στο εργοστάσιο του Κεντάκι, ενώ του καταβλήθηκαν περίπου 33.000 δολάρια σε αναδρομικές αποδοχές για το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την ανάκληση της απόφασης. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν προτίθεται να επιστρέψει στο εργοστάσιο.

Ο δικηγόρος του, Τζ. Γουίλ Χιούμπερ, υποστηρίζει ότι τόσο η Ford όσο και η Aramark διέθεταν εξαρχής τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.

«Η κατηγορία περί κλοπής σε βάρος του κ. Κρομ ήταν ψευδής και τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονταν εξαρχής στη διάθεση τόσο της Aramark όσο και της Ford», δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πρόσθεσε ότι η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζονται «όλες οι διαθέσιμες νομικές αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμισης».

«Ούτε η Aramark ούτε η Ford έχουν ανακαλέσει δημόσια την κατηγορία και μέχρι σήμερα καμία από τις δύο δεν έχει αποκαταστήσει το όνομα του κ. Κρομ. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση ήταν απαράδεκτος και ο πελάτης μου σκοπεύει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com