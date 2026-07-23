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Τι αποφάσισε Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίαση του.

Τις πρώτες άδειες λειτουργίας σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίαση του, χθες, αποφάσισε:

-Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία «XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E», για την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3 του του Κανονισμού (ΕΕ)

2023/1114.

- Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία CAPITAL WALLET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για την παροχή

των κάτωθι υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114:

- παροχής φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 17 της παρ.1 του άρθρου 3

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-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών της περ. 19 της παρ.1 του άρθρου 3

-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων της περ. 20 της παρ.1 του άρθρου 3

- εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ.21 της παρ.1 του άρθρου 3

-λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3

- παροχής υπηρεσιών μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 26 της παρ.1 του άρθρου 3

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας υπ' αρ. 3 του

Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ' αρ. 1 - 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

-Σε συνέχεια της τροποποίησης της νομοθεσίας και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 5193/2025, την ανάκληση της συμπληρωματικής άδειας λειτουργίας και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση της εταιρείας «NOVAL PROPERTY Α.Ε.Ε.Α.Π.» κατόπιν αιτήματός της.