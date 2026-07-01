Η ΑΜΚ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η συζήτηση για τον αναβαλλόμενο φόρο και οι ανέλεγκτες χρήσεις των τραπεζών, η DBC Corporate Advisory Corp, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου και οι νέοι κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κρυπτονομίσματα

Με «καύσιμα» 500 εκατ. ευρώ η επόμενη ημέρα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η απόφαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών η οποία καλύφθηκε άμεσα με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών δεν σηματοδοτεί μόνο την έναρξη ενός νέου επενδυτικού κύκλου για τον όμιλο, αλλά αναδεικνύει και τις σημαντικές υπεραξίες που έχουν ήδη αποκομίσει οι επενδυτές που συμμετείχαν στο τελευταίο placement.Υπενθυμίζουμε πως στις 4 Ιουνίου 2025 είχαν διατεθεί συνολικά 5,23 εκατ. μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που αντιστοιχούσαν στο 5,05% του μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή. Με τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διαπραγματεύεται πλέον κοντά στα 44 ευρώ, οι επενδυτές εκείνης της τοποθέτησης καταγράφουν αποδόσεις που υπερβαίνουν το 130%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επενδυτική εμπιστοσύνη προς τον όμιλο. Η νέα έκδοση μετοχών θα οδηγήσει σε περιορισμένη αραίωση (dilution) για τους υφιστάμενους μετόχους, καθώς θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των μετοχών. Ωστόσο, η αγορά εκτιμά ότι η επίπτωση αυτή θα είναι απολύτως διαχειρίσιμη, καθώς η τιμολόγηση της αύξησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι η μετοχή έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της σε σχέση με το προηγούμενο placement. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να αντλήσει τα ίδια ή και περισσότερα κεφάλαια εκδίδοντας αναλογικά λιγότερες νέες μετοχές, περιορίζοντας έτσι το dilution για τους παλαιούς μετόχους. Παράλληλα, τα 500 εκατ. ευρώ που θα εισρεύσουν στον όμιλο δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύουν τη δυνατότητα διεκδίκησης μεγάλων έργων υποδομών και παραχωρήσεων, στοιχείο που σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες μπορεί να λειτουργήσει ως περαιτέρω καταλύτης για τη μετοχή.Τέλος, σημασία αποδίδεται και στην επιλογή του προέδρου και βασικού μετόχου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη, να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντί για ένα νέο placement μέσω διάθεσης δικών του μετοχών, αν και είχαν υπάρξει και σχετικές εισηγήσεις. Με την αύξηση κεφαλαίου, το σύνολο των νέων κεφαλαίων εισρέει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενισχύοντας τον ισολογισμό της και χρηματοδοτώντας το επόμενο αναπτυξιακό της βήμα.

Ο αναβαλλόμενος φόρος

Η «σύγκρουση» της Τράπεζας της Ελλάδος με τον Αλέξη Τσίπρα για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών μοιάζει περισσότερο με «καβγά» για το περιτύλιγμα παρά για το ίδιο το πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε, διαπιστωτικά, ότι λόγω του σχήματος του αναβαλλόμενου φόρου οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους έως το 2035, παρότι έχουν μεγάλα κέρδη και μοιράζουν, αθροιστικά, δισεκατομμύρια σε μερίσματα. Η «ανεξάρτητη» Τράπεζα της Ελλάδος θεώρησε πως πρέπει να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι, αν μειωθεί πιο γρήγορα ο αναβαλλόμενος φόρος, θα κινδυνεύσει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ακόμη πιο ουσιώδες. Ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών δεν είναι πραγματικά κεφάλαια. Είναι λογιστικά κεφάλαια, τα οποία βασίζονται σε μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου. Στη Eurobank ο αναβαλλόμενος φόρος ανέρχεται σε 2,624 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 32,3% των βασικών κεφαλαίων της. Στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 41,2% του CET1. Στην Alpha Bank διαμορφώνεται στα 2,3 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 45,3% των βασικών της κεφαλαίων, ενώ στην Τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται σε 2,764 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 57% του CET1.

Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Σχεδόν 16 χρόνια μετά την κρίση και 13 χρόνια μετά την ψήφιση του αναβαλλόμενου φόρου, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να στηρίζουν μεγάλο μέρος της κεφαλαιακής τους επάρκειας σε μια ειδική κρατική ρύθμιση. Και αυτό είναι ακριβώς που εδώ και χρόνια ζητούν να αλλάξει το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: λιγότερα λογιστικά κεφάλαια και περισσότερα πραγματικά κεφάλαια. Και να σημειώσουμε πως κανείς από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εμφανίζει ως κίνδυνο την ταχύτητα μείωσης του αναβαλλόμενου φόρου. Αυτό βρίσκεται αποκλειστικά στο «μυαλό» του κεντρικού μας τραπεζίτη. Είναι, άλλωστε, παράδοξο για τους πάντες –εντός και εκτός Ελλάδος– να ακούν και να διαβάζουν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι αρκετά ισχυρές για να μοιράζουν δισεκατομμύρια σε μερίσματα, αλλά ταυτόχρονα τόσο εύθραυστες, ώστε να μην μπορούν να μειώσουν πιο γρήγορα την εξάρτησή τους από τον αναβαλλόμενο φόρο.

Ανέλεγκτες φορολογικά για 16 χρόνια

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη πλευρά της ιστορίας, ακόμη πιο άβολη. Οι τράπεζες έχουν να ελεγχθούν φορολογικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από το 2010.

Στα 16 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν λάβει πλήθος φορολογικών πιστοποιητικών από ορκωτούς ελεγκτές, αλλά δεν έχουν υποστεί τακτικό φορολογικό έλεγχο από την ΑΑΔΕ. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι οι ορκωτοί δεν κάνουν έλεγχο ουσίας, ήτοι δεν εξετάζουν π.χ. το αν μια τράπεζα έχει λάβει εικονικά τιμολόγια, απλά διότι δεν έχουν τα μέσα για να το επαληθεύσουν.

Είναι πλέον γνωστή η υπόθεση λήψης εικονικών τιμολογίων μεγάλου ύψους από την Τράπεζα Πειραιώς κατά το διάστημα 2013-2015. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έλεγχο στην εταιρεία-εκδότη των εικονικών τιμολογίων και όχι από έλεγχο στην τράπεζα. Με καθυστέρηση ετών, η ΑΑΔΕ υπέβαλε μηνύσεις σε βάρος των εμπλεκομένων για κακουργηματική φοροδιαφυγή. Η Τράπεζα Πειραιώς (Διοίκηση Μεγάλου) άσκησε και εκείνη εκ των υστέρων κάποιες αγωγές και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στον εισαγγελέα χωρίς –εξ όσων γνωρίζουμε– να έχει ακόμη εκδικαστεί.

Προσοχή. Λόγω της μη διενέργειας τακτικού φορολογικού ελέγχου στις τράπεζες, το δικαίωμα του Δημοσίου να καταλογίσει φόρους έχει παραγραφεί μέχρι και για το 2019. Με απλά λόγια, ακόμη και εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί πως κάποιοι είχαν κάνει φορολογικά «πλυντήρια» τα πιστωτικά μας ιδρύματα, η εφορία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό.

Άρα, το θέμα δεν είναι μόνο ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους σήμερα. Είναι και ότι πολλές από τις πιθανές φορολογικές εκκρεμότητες του παρελθόντος (σ.σ. και επί περιόδου ΣΥΡΙΖΑ) έχουν πλέον «σβήσει»λόγω παραγραφής και ότι αυτό διαιωνίζεται.

Αν, λοιπόν, υπάρχει ένα πραγματικό ερώτημα, αυτό δεν είναι μόνο αν ο αναβαλλόμενος φόρος θα τελειώσει το 2028 ή το 2035. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί, μετά από 8χρόνια από το τέλος των Μνημονίων, οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν κεφάλαια που στηρίζονται σε λογιστικές εγγραφές και γιατί το κράτος δεν διενεργεί ακόμη και σήμερα πλήρη φορολογικό έλεγχο στα πιστωτικά ιδρύματα, έχοντας δώσει ουσιαστικά «φορολογική ασυλία» σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει.

Η DBC Corporate Advisory

Ολοκληρώθηκε, μέσα σε περίπου δύο μήνες, η απόσχιση του τομέα υπηρεσιών επιδοτούμενων έργων και του τομέα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της Diadikasia Business Consulting, με τη δημιουργία της νέας εταιρείας DBC Corporate Advisory Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποτελεί τον καθολικό διάδοχο των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Η νεοσύστατη εταιρεία, η οποία αντιστοιχεί στο 7% του κύκλου εργασιών της Diadikasia Business Consulting, αναλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους αποσχιζόμενους κλάδους, συνεχίζοντας τη λειτουργία τους με αυτόνομη εταιρική μορφή. Η DBC Corporate Advisory συστάθηκε ως 100% θυγατρική της Diadikasia Business Consulting και, προς το παρόν, ανήκει εξ ολοκλήρου στη μητρική εταιρεία.

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού και την έκθεση αποτίμησης, το συνολικό ενεργητικό της νέας εταιρείας αποτιμήθηκε σε 2,54 εκατ. ευρώ, ενώ το παθητικό διαμορφώθηκε σε 2,19 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Η καθαρή θέση προκύπτει από καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 335.756,61 ευρώ και υπεραξία εκτίμησης ύψους 14.243,39 ευρώ, με τη συνολική αξία να διαμορφώνεται στις 350.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί και το μετοχικό κεφάλαιο της DBC Corporate Advisory.

Επικεφαλής της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Δαριβάκης, στέλεχος της Diadikasia με θητεία και στη Lyktos του Μιχάλη Σάλλα, ο οποίος τοποθετείται στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στο πρώτο ΔΣ συμμετέχουν επίσης τα πολύπειρα στελέχη της Diadikasia Business Consulting, Αλέξανδρος Βάσσος και Αναστάσιος Ζαγοριανός.

Ποιος από τους βασικούς μετόχους της Diadikasia Business Consulting θα έχει υπό την αποκλειστική του ευθύνη την DBC Corporate Advisory; Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός θα είναι ο Γιάννης Σάκκαρης και όχι ο Γιώργος Πουλόπουλος. Το τοπίο αναμένεται να αποσαφηνιστεί πλήρως τις επόμενες ημέρες όταν και θα συνταχθεί το σχετικό Share Purchase Agreement.

Νέο πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα

Νέους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα υιοθετεί η Τράπεζα της Ελλάδος, εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η απόφαση δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει πότε ένα κρυπτονόμισμα θα αντιμετωπίζεται ως χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως μια μετοχή, ένα ομόλογο ή άλλο επενδυτικό προϊόν. Στην πράξη, δεν αλλάζει κάτι για τους απλούς κατόχους κρυπτονομισμάτων. Οι νέοι κανόνες αφορούν κυρίως τις τράπεζες, τα ιδρύματα πληρωμών και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των crypto, ώστε να εφαρμόζουν κοινά κριτήρια για την εποπτεία και τη διαχείριση των συγκεκριμένων προϊόντων. Το βασικό στοιχείο είναι ότι πλέον δεν έχει σημασία μόνο ότι ένα προϊόν είναι «κρυπτονόμισμα», αλλά τι δικαιώματα δίνει στον κάτοχό του. Αν, για παράδειγμα, λειτουργεί όπως μια μετοχή ή ένα ομόλογο, παρέχοντας αντίστοιχα οικονομικά δικαιώματα, θα υπάγεται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Παράλληλα, η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος δίνει σαφέστερες οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης διαφορετικών κατηγοριών κρυπτοστοιχείων, όπως τα NFTs, τα utility tokens και τα παράγωγα που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα, με στόχο την ενιαία εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων στην ελληνική αγορά. Για τα NFTs (Non-Fungible Tokens) διευκρινίζεται ότι, επειδή είναι μοναδικά και δεν είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, κατά κανόνα δεν θεωρούνται χρηματοπιστωτικά μέσα. Ωστόσο, εάν ένα NFT διαθέτει χαρακτηριστικά που μοιάζουν με μετοχή, ομόλογο ή άλλο επενδυτικό προϊόν και παρέχει αντίστοιχα οικονομικά δικαιώματα, θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. Για τα utility tokens, δηλαδή τα κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόσβαση σε υπηρεσίες ή προϊόντα (όπως συμμετοχή σε μια πλατφόρμα ή εκπτώσεις σε συναλλαγές), ξεκαθαρίζεται ότι δεν θεωρούνται κινητές αξίες όταν ο βασικός τους σκοπός είναι η χρήση μιας υπηρεσίας και δεν προσφέρουν επενδυτικά δικαιώματα, όπως μέρισμα ή τόκους. Ακόμη και αν η αξία τους μπορεί να αυξηθεί στην αγορά, αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να χαρακτηριστούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα παράγωγα που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα. Οι νέες οδηγίες προβλέπουν ότι όταν ένα κρυπτοστοιχείο αντλεί την αξία του από κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο – όπως ένα άλλο κρυπτονόμισμα, μια μετοχή, ένα ομόλογο, έναν χρηματιστηριακό δείκτη, ακόμη και ένα εμπόρευμα – και λειτουργεί όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τα δικαιώματα προαίρεσης (options) ή τα swaps, τότε μπορεί να θεωρηθεί παράγωγο και να υπάγεται στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό καθεστώς. Στις οδηγίες περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα perpetual futures, τα διαρκή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στις αγορές κρυπτονομισμάτων, τα οποία αντιμετωπίζονται επίσης ως παράγωγα.

Από τα lululemon στα υποδήματα

Με αιχμή την αγορά υποδημάτων διευρύνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα η Arion Retail Group, ο ολλανδικός όμιλος που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της lululemon στην ελληνική αγορά και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο όμιλος προχώρησε χθες στη σύσταση της Arion II Greece, σηματοδοτώντας την είσοδό του στον κλάδο των υποδημάτων στην Ελλάδα. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά και διαιρείται σε 25.000 ονομαστικές μετοχές. Σύμφωνα με το καταστατικό της, κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αθλητικών και μη αθλητικών υποδημάτων, ειδών υποδηματοποιίας και προϊόντων περιποίησης χεριών και ποδιών. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και αποστολής εμπορευμάτων, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας.

Η Arion Retail Group ανήκει στην ισραηλινή Irani Corp, έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στο λιανεμπόριο μόδας διεθνώς, με περισσότερα από 110 φυσικά καταστήματα και χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πάνω από 100 διεθνή premium και luxury brands. Τη διοίκηση της Arion II Greece ανέλαβε μονομελές διοικητικό όργανο, με Σύμβουλο – Διαχειριστή τον Tomer Irani, ο οποίος ορίστηκε για εξαετή θητεία.

ΑΝΤ1: Επέστρεψε στις ζημιές

Σε ζημιογόνο τροχιά επέστρεψε το 2025 ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV, παρά την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της διαφημιστικής δραστηριότητας, καθώς η σημαντική άνοδος του κόστους προγράμματος και των λειτουργικών δαπανών επιβάρυνε τα αποτελέσματά. Ειδικότερα, η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους ύψους 6,84 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι καθαρών κερδών 1,64 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,45 εκατ. ευρώ, από κέρδη 3,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παρά την επιδείνωση της κερδοφορίας, ο κύκλος εργασιών του τηλεοπτικού σταθμού αυξήθηκε κατά 1,8 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 98,73 εκατ. ευρώ, από 96,86 εκατ. ευρώ το 2024. Η ενίσχυση των εσόδων προήλθε κυρίως από την αύξηση των διαφημιστικών υπηρεσιών κατά 3,7 εκατ. ευρώ και των πωλήσεων προγραμμάτων κατά 2,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αντιστάθμισε εν μέρει τη μείωση των λοιπών εσόδων και των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες. Ωστόσο, η αύξηση του τζίρου δεν μεταφράστηκε σε βελτίωση της κερδοφορίας. Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 4,7 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 64,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους απόκτησης δικαιωμάτων προβολής προγράμματος και ειδήσεων, καθώς και της αύξησης των αποσβέσεων. Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 2,3 εκατ. ευρώ, στα 25,9 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των υψηλότερων αμοιβών προς τρίτους και της αύξησης του κόστους προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) περιορίστηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλά, στα 12,65 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ισολογισμού, οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες μειώθηκαν στα 74,4 εκατ. ευρώ από 87,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά, διαμορφούμενα στα 7,7 εκατ. ευρώ, από 2,67 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 7,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης του δανεισμού από συνδεδεμένες εταιρείες κατά 15,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις υποχώρησαν κατά 4,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2025 ξεπέρασαν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 21,26 εκατ. ευρώ.

Η Βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου

H Βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου δρομολογεί τη συγχώνευση με απορρόφηση της Ι.Κ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑΑΕ, της εταιρείας που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για συγκέντρωση της ακίνητης περιουσίας υπό μία ενιαία εταιρική οντότητα, με στόχο την απλοποίηση της λειτουργικής δομής, τη μείωση του διοικητικού κόστους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Η Ι.Κ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ διαθέτει τα ακίνητα στα οποία στεγάζονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Παπαδόπουλος στον Ταύρο Αττικής, στις οδούς Πέτρου Ράλλη 24 και 26 και Αγίας Άννης 55. Τα συγκεκριμένα ακίνητα εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας με λογιστική αξία 11,83 εκατ. ευρώ, ενώ η αποτίμησή τους ανέρχεται σε 28,55 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα η Βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις ως μισθώτρια, καταβάλλοντας ετήσιο μίσθωμα ύψους 1,27 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία ακινήτων. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η εταιρεία θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα των ακινήτων, γεγονός που θα οδηγήσει στην αυτόματη κατάργηση των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων. Η καθαρή θέση της Ι.Κ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ αποτιμήθηκε στα 20,88 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της Βιομηχανίας Μπισκότων Παπαδοπούλου θα ενισχυθεί κατά 4,72 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό.Παράλληλα, η απορροφώμενη εταιρεία διατηρεί δύο ομολογιακά δάνεια με συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο 7,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις θα εξαλειφθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς η Βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου είναι ήδη η μοναδική ομολογιούχος των δανείων αυτών.

Η Watera Hellas

Βελτιωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2025 η Watera Hellas, θυγατρική κατά 100% της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών UNIBIOS Συμμετοχών. Η Watera Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας ύδατος και διαθέτει παρουσία άνω των 60 ετών στην ελληνική αγορά, συνέχισε να ενισχύει τη θέση της στον τομέα της διαχείρισης νερού. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, οι πωλήσεις της Watera Hellas διαμορφώθηκαν το 2025 στα 12,46 εκατ. ευρώ, έναντι 13,85 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 5,13 εκατ. ευρώ. Παρά τη μείωση του τζίρου, η εταιρεία πέτυχε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της, με τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται στα 3,47 εκατ. ευρώ από 2,59 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα 2,76 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα EBITDA ενισχύθηκαν στα 4,23 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 10,29 εκατ. ευρώ από 8,53 εκατ. ευρώ το 2024. Τέλος, να σημειωθεί πως προ διμήνου η Watera Hellas προχώρησε στην εξαγορά της Lytrasco ΙΚΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου πυλώνα δραστηριοτήτων στον τομέα της επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά των τεχνολογιών νερού.

Η Nespresso Ελλάς

Ήπια συμπίεση των περιθωρίων κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Nespresso Ελλάς, σε μια χρονιά κατά την οποία οι διεθνείς τιμές του καφέ παρέμειναν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Υπενθυμίζεται πως το 2025 οι τιμές του arabica συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας νέα αύξηση περίπου 20% μετά το άλμα σχεδόν 70% που είχε προηγηθεί το 2024, διατηρώντας έντονες τις πιέσεις στο κόστος της πρώτης ύλης. Ηεπίδραση του αυξημένου κόστους του καφέ αποτυπώθηκε στα περιθώρια κερδοφορίας. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 41,7% από 43,8% το 2024, καθώς το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τις πωλήσεις. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 25,48 εκατ. ευρώ, έναντι 22,85 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική θυγατρική της Nestlé κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 17,2%, στα 61,16 εκατ. ευρώ από 52,2 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 1,51 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 6,7% από 7,1% το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν στα 4,08 εκατ. ευρώ από 3,73 εκατ. ευρώ.