Η έξοδος του Oaktree Capital από το Ιασώ, οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση της Dotsoft, η Ελληνικός Χρυσός, τα Εκπαιδευτήρια «Αυγουλέα-Λιναρδάτου», η Regency Entertainment και η επέκταση σύμβασης 5,3 εκατ. ευρώ για το 1566

Η εξαγορά του Ιασώ από το Ερρίκος Ντυνάν

Το βλέμμα της αγοράς είναι στραμμένο στο τίμημα της επικείμενης αποεπένδυσης του Oaktree Capital από το Ιασώ, καθώς το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο είχε καταβάλει περίπου 185 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας και πλέον διαπραγματεύεται την αποτίμηση που θα πραγματοποιήσει την έξοδό του.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ομίλου Πειραιώς, στον οποίο ανήκει το «Ερρίκος Ντυνάν», και του Oaktree Capital βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, εφόσον ολοκληρωθούν, θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός από τους ισχυρότερους ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Το τελικό τίμημα και η αποτίμηση της συναλλαγής παραμένουν ανοικτά και από αυτά θα κριθεί και η απόδοση της επένδυσης του αμερικανικού fund μετά από επτά χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην αρχική συναλλαγή εξαγοράς του Ιασώ από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση του Oaktree Capital, ενεργώντας τότε ως σύμβουλος και διαχειριστής της δημόσιας πρότασης, καθώς και ως ανάδοχος και διοργανωτής του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, είχε προχωρήσει στην αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου. Με απλά λόγια ξέρει καλά το Ιασώ.

Πόσο όμως αξίζει τελικά το Ιασώ; Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2024, ο όμιλος εμφάνισε τζίρο 158 εκατ. ευρώ και EBITDA 39,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 155,8 εκατ. ευρώ. Οι αποτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν την επιχειρηματική αξία του μεταξύ 280 και 320 εκατ. ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε αξία για τους μετόχους από 120 έως 160 εκατ. ευρώ. Μόνον εάν η συμφωνία κλείσει σε υψηλότερη αποτίμηση, κοντά στις 8,5 φορές τα EBITDA, το Oaktree Capital θα καταφέρει ουσιαστικά να πάρει πίσω τα περίπου 185 εκατ. ευρώ που επένδυσε για την εξαγορά του Ιασώ.

Νέα ερωτήματα για την Dotsoft

Τώρα που η Dotsoft προχώρησε σε συμπληρωματική γνωστοποίηση και αποσαφήνισε τη νέα μετοχική της σύνθεση, με την Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) Μάνος Αναστάσιος – Τζουζέππε Τζιάνο να κατέχει το 40,03%, τη Diorama Investments II RAIF S.C.A. το 40%, την Castellano Properties Limited του εφοπλιστή Ηλία Γκότση το 7,63% kai την AL MAVA Holdings SA συμφερόντων του Δημοσθένη Στασινόπουλου 3,462%, η αγορά αναμένει απαντήσεις και σε άλλα ερωτήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Ένα από αυτά αφορά στην ποιότητα των εμπορικών της απαιτήσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 εμφανίζουν εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 20,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις απομείωσης ανέρχονται σε μόλις 278 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των απαιτήσεων, δηλαδή ποιο μέρος αυτών βρίσκεται σε καθυστέρηση 30, 90 ή άνω των 180 ημερών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στην αγορά διατυπώνονται ερωτήματα κατά πόσο οι υφιστάμενες προβλέψεις αποτυπώνουν πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας. Παράλληλα, πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ήδη απαιτήσεις με σημαντικές καθυστερήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογεί πρόσθετες διευκρινίσεις από την πλευρά της διοίκησης και του επικεφαλής της εταιρείας, Αναστάσιου Μάνου.

Η παροχή περισσότερων στοιχείων για τη σύνθεση, τη χρονική ωρίμανση και κυρίως την εισπραξιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων θα μπορούσε να συμβάλει στην πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και να απαντήσει στα ερωτήματα που διατυπώνονται στην αγορά.

Δεδομένου ότι η Dotsoft είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Growth), η διαφάνεια και η πληρότητα της ενημέρωσης προς τους επενδυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η στήλη είναι στη διάθεση της εταιρείας και θα φιλοξενήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το ποιο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων βρίσκεται σε καθυστέρηση και ποια είναι η εκτίμηση της διοίκησης για την εισπραξιμότητά τους.

Η Ελληνικός Χρυσός

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 18,56% κατέγραψε το 2025 η Ελληνικός Χρυσός, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 256,5 εκατ. ευρώ, έναντι 208,9 εκατ. ευρώ το 2024. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης κέρδη μετά από φόρους ύψους 64,5 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία 53,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από έκτακτους παράγοντες και χρηματοοικονομικές αποτιμήσεις. Η παραγωγή στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας ανήλθε σε 59.877 ουγκιές χρυσού, μειωμένη κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με χαμηλότερες αποδόσεις, προβλήματα σταθερότητας στο κύκλωμα επίπλευσης και περιορισμούς στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού. Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε στα 169,9 εκατ. ευρώ από 154,1 εκατ. ευρώ το 2024, λόγω υψηλότερων μεταλλευτικών τελών, αυξημένου μισθολογικού κόστους και μεγαλύτερων δαπανών για εργολάβους. Παράλληλα, τα διοικητικά έξοδα ενισχύθηκαν κατά 6,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αυξήθηκαν κατά περίπου 2,3 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά στοιχεία κόστους κατέγραψαν αύξηση κατά 34,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από την αποτίμηση συμβάσεων ανταλλαγής τιμών χαλκού και χρυσού. Επιπλέον, η εταιρεία κατέγραψε δαπάνες μη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν το κόστος διατήρησης και συντήρησης του μεταλλείου Στρατωνίου, το οποίο παραμένει σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης από τα τέλη του 2021. Σε επίπεδο χρηματοδότησης, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 452,2 εκατ. ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης καταθέσεων του μοναδικού μετόχου της, της Eldorado Gold. Τέλος, ολοκλήρωσε τις αναλήψεις από τη δανειακή σύμβαση για το έργο των Σκουριών, συνολικού ύψους 238,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 176,9 εκατ. ευρώ προήλθαν από εμπορικά δάνεια και 61,9 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Star: Ζημιές και υψηλός δανεισμός

Σε τροχιά ζημιών παρέμεινε και το 2025 η Νέα Τηλεόραση ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού Star, παρά τη βελτίωση των λειτουργικών της επιδόσεων και τη συγκράτηση των καθαρών απωλειών. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι 69,2 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση. Οι καθαρές ζημιές περιορίστηκαν στα 1,73 εκατ. ευρώ από 2,02 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, χωρίς ωστόσο να ανατραπεί η αρνητική πορεία των τελευταίων ετών. Σε λειτουργικό επίπεδο, το Star συνέχισε να εμφανίζει θετικές επιδόσεις, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται κοντά στα 8,7 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 153,7 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 145,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να περιοριστούν στα 8,1 εκατ. ευρώ, από 9,7 εκατ. ευρώ το 2024. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του σταθμού ανήλθε σε περίπου 68,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51,3 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμα δάνεια και τα 17,6 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δόσεις που λήγουν εντός των επόμενων δώδεκα μηνών. Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν στα 900 χιλ. ευρώ, έναντι 1,44 εκατ. ευρώ το 2024, περιορίζοντας περαιτέρω τα περιθώρια χρηματοοικονομικής ευελιξίας.Είανι εμφανές πως οι δείκτες μόχλευσης παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρυμένοι, καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις αντιστοιχούν σε περισσότερο από οκτώ φορές τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 95% του παθητικού.

Τα Εκπαιδευτήρια «Αυγουλέα-Λιναρδάτου»

Με ζημιές τροχιά έκλεισε τη μεταβατική χρήση που έληξε στις 31 Αυγούστου 2025 η «Σ. Αυγουλέα – Λιναρδάτου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία», καθώς η αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της διαχειριστικής περιόδου οδήγησε σε μια δίμηνη χρήση, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2025, γεγονός που καθιστά τα οικονομικά μεγέθη μη άμεσα συγκρίσιμα με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών των Εκπαιδευτηρίων «Αυγουλέα-Λιναρδάτου» κατά τη δίμηνη αυτή περίοδο διαμορφώθηκε σε 39,6 χιλ. ευρώ, ενώ το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 1,36 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ήταν ζημιογόνα κατά 1,58 εκατ. ευρώ, με τις καθαρές ζημιές μετά από φόρους να διαμορφώνονται επίσης στα 1,58 εκατ. ευρώ. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων αποτυπώθηκε και στην καθαρή θέση της εταιρείας, η οποία περιορίστηκε σε 1,2 εκατ. ευρώ από 2,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Παράλληλα, το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε σε 9,88 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικού ενεργητικού 11,63 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας την υψηλή μόχλευση της επιχείρησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη, επισημαίνοντας ότι στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ύψους περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, για τις οποίες η σχηματισθείσα απομείωση υπολείπεται κατά 366 χιλ. ευρώ της απαιτούμενης πρόβλεψης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένες οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Να σημειωθεί πως η εταιρεία διατηρεί σημαντική ακίνητη περιουσία στο Περιστέρι, καθώς διαθέτει οικόπεδα συνολικής αξίας περίπου 3,02 εκατ. ευρώ και κτιριακές εγκαταστάσεις αξίας περίπου 6,27 εκατ. ευρώ, με τη συνολική λογιστική αξία των ακινήτων της να προσεγγίζει τα 9,3 εκατ. ευρώ. Στα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και οικόπεδα στις οδούς Αρκαδίου, Λυκούργου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ρούπελ, Πύργου Δυρρού και Αριστοτέλους στο Περιστέρι.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο του 2025, τα Εκπαιδευτήρια «Αυγουλέα-Λιναρδάτου» εξαγοράστηκαν από τον διεθνή εκπαιδευτικό όμιλο International Schools Partnership (ISP), ο οποίος ενέταξε το ιστορικό σχολείο του Περιστερίου στο χαρτοφυλάκιό του, στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης που υλοποιεί στην ελληνική αγορά ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο βρετανικός εκπαιδευτικός οργανισμός διαθέτει ήδη παρουσία στην Ελλάδα, καθώς έχει αποκτήσει τα εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» στα Γλυκά Νερά και την Ελληνογερμανική Αγωγή στην Παλλήνη.

Η Regency Entertainment

Η Regency Entertainment προχώρησε στην έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης ύψους έως 5,4 εκατ. ευρώ υπέρ της Karenia Enterprises Company Limited, προκειμένου να διασφαλιστούν οι υποχρεώσεις της τελευταίας προς την Bank of Cyprus στο πλαίσιο έκδοσης ομολογιακού δανείου. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η Regency Entertainment αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τυχόν αθέτηση πληρωμών από την πλευρά της Karenia Enterprises, συμπεριλαμβανομένων τόκων, προμηθειών και λοιπών εξόδων, σε περίπτωση που η κυπριακή εταιρεία δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι της τράπεζας. Η Karenia Enterprises Company Limited ελέγχεται από επενδυτικά κεφάλαια που συνδέονται με τους επιχειρηματικούς ομίλους Λασκαρίδη και Κόκκαλη, με αποτέλεσμα οι δύο εταιρείες να θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Η εξέλιξη συνδέεται με την προώθηση του Project VORIA. Το έργο υλοποιείται από τη North Star Entertainment, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει το ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) με ποσοστό 49%, ενώ το υπόλοιπο 51% ανήκει στην Athens Resort Casino. Στην τελευταία, η Regency Entertainment κατέχει το 70%, ενώ το υπόλοιπο 30% ελέγχεται από την Karenia Enterprises Company Limited.

Επέκταση σύμβασης 5,3 εκατ. ευρώ για το 1566

Πρόσθετη δαπάνη ύψους 5,34 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, εγκρίθηκε για τη συνέχιση της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής «1566» και του μηχανισμού πολυκαναλικής εξυπηρέτησης του υπουργείου Υγείας, μέσω της ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της υφιστάμενης σύμβασης. Η δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Υγείας και της ένωσης εταιρειών στην οποία συμμετέχουν η Choose ΑΕ, η COSMOTE E-Value Υπηρεσίες Contact Center ΑΕ, η Ernst & Young Business Advisory Solutions και η ICOMM Call Center ΙΚΕ. Η νέα χρηματοδότηση αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τους επόμενους οκτώ μήνες και περιλαμβάνει τη συνέχιση της λειτουργίας των τηλεφωνικών και ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης, την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων, τη διασύνδεση με τις δομές υγείας, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας. Το μεγαλύτερο μέρος του πρόσθετου προϋπολογισμού κατευθύνεται στις υπηρεσίες τηλεφωνικής και γραπτής εξυπηρέτησης των πολιτών. Ειδικότερα, προβλέπεται δαπάνη 3,47 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και επιπλέον 880.400 ευρώ για την κάλυψη των νυχτερινών ωρών και των Σαββατοκύριακων. Παράλληλα, προβλέπονται 1,55 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία του δικτύου στελεχών που αναλαμβάνει την καθοδήγηση και πλοήγηση των πολιτών στις δομές υγείας.