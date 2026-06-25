Η ΔΕΗ απέκτησε το 80% της Cloudevo, η Dotsoft, οι παλιοί και οι νέοι μέτοχοι και οι συμβάσεις του Δημοσίου, σε δικαστική προστασία η Lactea, η AIA Relate, η Nova και η χρηματιστηριακή «μόδα» των binary option

Η ΔΕΗ απέκτησε το 80% της Cloudevo

Στον έλεγχο της ΔΕΗ πέρασε πρόσφατα το 80% της Cloudevo, της ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας και digital business agency που δραστηριοποιείται στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), του Conversational AI, του digital marketing, των data analytics και του technical SEO. Σύμφωνα με πηγές, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της εξαγοράς του ποσοστού που κατείχε το επενδυτικό fund CVC στην εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 20% παραμένει στον ιδρυτή της Cloudevo, Νίκο Ηλιόπουλο, ο οποίος διατηρεί τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΗ για ενίσχυση των ψηφιακών της δυνατοτήτων και της παρουσίας της σε τομείς αιχμής που σχετίζονται με την αξιοποίηση δεδομένων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Η Cloudevo έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια στην παροχή εξειδικευμένων ψηφιακών λύσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς και ήδη συνεργαζόταν με τη ΔΕΗ και την Κωτσόβολος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την είσοδο του CVC στο μετοχικό της κεφάλαιο, η Cloudevo διατηρούσε μετοχική σύνδεση και με τους Τάσο Καραμήτσο και Ευάγγελο Ευαγγελίου, βασικούς μετόχους του Πρώτου Θέματος. Ωστόσο, από τον Μάιο του 2026 οι δύο επιχειρηματίες δεν συμμετέχουν πλέον στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Cloudevo αποτελείται από τους: Νίκο Ηλιόπουλο ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, αντιπρόεδρο τον Γιώργο Στάσση και μέλη τους Αλέξανδρο Πατερακάκη, Γιώργο Καρακούση και την Σοφία Δημτσά.

Τα μετοχικά «μπες - βγες» στη Dotsoft

Με «κενά» ενημέρωσης προς το επενδυτικό κοινό ολοκληρώθηκε η είσοδος της DECA Investments στο μετοχικό κεφάλαιο της Dotsoft, καθώς, παρά την απόκτηση ποσοστού 40% σε εισηγμένη εταιρεία της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί – ακόμη- κρίσιμες λεπτομέρειες της συναλλαγής. Για να ακριβολογούμε παραμένουν άγνωστα τόσο το τίμημα που καταβλήθηκε όσο και οι μέτοχοι που διέθεσαν τις μετοχές τους στη DECA, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε η νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Με βάση τη χρηματιστηριακή αξία της Dotsoft, η οποία στη χθεσινή συνεδρίαση προσέγγιζε τα 90 εκατ. ευρώ, η αποτίμηση του πακέτου του 40% αντιστοιχεί σε περίπου 36 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση αυτή αναδεικνύει τη «θεαματική» πορεία της εταιρείας από την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. τον Ιούλιο του 2023, όταν η κεφαλαιοποίησή της ανερχόταν σε περίπου 12 εκατ. ευρώ. Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά περίπου 650%, με το βασικό χρηματιστηριακό ράλι να λαμβάνει χώρα τους τελευταίους μήνες!

Πριν από τη συναλλαγή, οι βασικοί μέτοχοι της Dotsoft συγκέντρωναν συνολικά το 99,257% των δικαιωμάτων ψήφου. Μεγαλύτερος μέτοχος ήταν ο Αναστάσιος Μάνος με ποσοστό 43,599%, ακολουθούμενος από τον χρηματιστή Giuseppe Giano με 24,871%, την κυπριακή Castellano Properties Limited συμφερόντων του εφοπλιστή Ηλία Γκότση με 11,026%, τον Θάνο Κουλουτμπάνη με 8,493%, τον Σταύρο Στραβοπόδη με 4,167%, την AL MAVA Holdings SA συμφερόντων του Δημοσθένη Στασινόπουλου με 3,462%, την EFG Bank AG Zurich με 3,045% και τον Ιωάννη Χατζηκώστα με 0,594%.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποιοι από τους παραπάνω μετόχους εξακολουθούν και σήμερα να συμμετέχουν στο μετοχολόγιο της εταιρείας μετά τη μεταβίβαση του 40%. Η εικόνα αυτή αναμένεται να ξεκαθαρίσει αργά ή γρήγορα, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α. Growth) προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών στα ποσοστά συμμετοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 14 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth, κάθε μέτοχος που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου και, ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής του φθάνει, υπερβαίνει ή υποχωρεί κάτω από τα όρια του 5%, 10%, 20%, του ενός τρίτου, του 50% ή των δύο τρίτων των δικαιωμάτων ψήφου, οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία εντός δύο ημερών συνεδρίασης της αγοράς. Στη συνέχεια, η εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάζει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να τις δημοσιοποιεί προς το επενδυτικό κοινό. Δεδομένου ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου, η σχετική διήμερη προθεσμία λήγει σήμερα. Ως εκ τούτου, πρέπει το αργότερο εντός των επόμενων ωρών να δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία τα στοιχεία που θα αποκαλύπτουν από ποιους μετόχους αποκτήθηκε το 40% από τη DECA Investments, καθώς και τη νέα μετοχική ισορροπία που διαμορφώνεται στη Dotsoft.

Τα έργα του Δημοσίου

Η είσοδος της DECA Investments στη Dotsoft πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αναπτυξιακής δυναμικής για τη θεσσαλονικιώτικη εταιρεία τεχνολογίας, η οποία καταγράφει «εντυπωσιακές» επιδόσεις τόσο σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών όσο και σε επίπεδο ανεκτέλεστου έργου. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 24,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 74% σε σχέση με το 2024. Τα EBITDA ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 111%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,55 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 129% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η Dotsoft εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 14,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η εταιρεία διατηρεί ουσιαστικά μηδενικό καθαρό δανεισμό, διαθέτοντας ταμειακά διαθέσιμα ύψους 3,9 εκατ. ευρώ έναντι τραπεζικών υποχρεώσεων 3,7 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, και το 2026 διαγράφονται θετικό. Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από αναζήτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), η Dotsoft έχει συνομολογήσει δεκάδες συμβάσεις και τροποποιήσεις συμβάσεων που δημοσιεύθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα έργα αφορούν κυρίως δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, συστήματα διαχείρισης δεδομένων, ψηφιακές πλατφόρμες και καινοτόμες λύσεις για δήμους και δημόσιους οργανισμούς. Με βάση τις συμβάσεις που εμφανίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ, η συνολική αξία των έργων που έχει αναλάβει μέσα στο 2026 η εταιρεία ανέρχεται σε περίπου 15,27 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αν το ύψος των νέων αναθέσεων συνεχισθεί και το δεύτερο εξάμηνο 2026 με τον ίδιο ρυθμό, ο κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους είναι πιθανό να υπερβεί τα επίπεδα που κατέγραψε το 2025.

Σε δικαστική προστασία η Lactea

Σε καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας εισήλθε η γαλακτοβιομηχανία Lactea Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. (Lactea S.A.), μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 197/2026 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων που συνδέεται με την επιδιωκόμενη εξυγίανση της εταιρείας.

Με την απόφαση, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της Lactea και διέταξε την αναστολή όλων των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης από πιστωτές και δανειστές, έως την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης. Παράλληλα, απέρριψε τις κύριες παρεμβάσεις που είχαν ασκηθεί στην υπόθεση, ενώ έκανε εν μέρει δεκτή δεύτερη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που αφορούσε την εταιρεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων της Lactea. Το δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά στην αρμόδια εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της παροχής ρεύματος, για το ίδιο χρονικό διάστημα προστασίας, έως την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης και όχι πέραν των τεσσάρων μηνών.

Η δικαστική εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της αίτησης προληπτικής προστασίας που είχε καταθέσει η εταιρεία στις 28 Ιανουαρίου 2026, ζητώντας την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 53 του Πτωχευτικού Κώδικα. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, η Lactea επιδίωκε την αναστολή κάθε ατομικού ή συλλογικού καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της, συμπεριλαμβανομένων κατασχέσεων, δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, ασφαλιστικών μέτρων και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, με στόχο τη διατήρηση της επιχειρηματικής της λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών για την κατάθεση συμφωνίας εξυγίανσης.

Η AIA Relate

Σε τροχιά «mini» μετασχηματισμού εισέρχεται η AIA Relate, η εταιρεία επικοινωνίας των Αλεξία Μπακογιάννη και Νάνση Σουρμπάτη καθώς δρομολογεί την απορρόφηση της 100% θυγατρικής της Αστέρι ΙΚΕ. Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης, η απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί με την AIA Relate να ενσωματώνει πλήρως τη θυγατρική της, της οποίας κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ούτε έκδοση νέων μετοχών. Η διοίκηση των δύο εταιρειών αιτιολογεί τη συγχώνευση ως κίνηση που θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων τους, βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής, μείωση λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, καθώς και επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η διαχείριση των ταμειακών ροών και η συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του ομίλου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η απορροφώμενη εταιρεία θα λυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θα μεταβιβαστεί αυτοδικαίως στην AIA Relate.

Η είσοδος της Cboe στα prediction markets

Η είσοδος της Cboe Global Markets, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τον δείκτη μεταβλητότητας VIX, στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των prediction markets σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα σύγκλισης μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών και των αγορών πρόβλεψης. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου της προϊόντος που επιτρέπει στους επενδυτές να τοποθετούνται στην έκβαση συγκεκριμένων χρηματιστηριακών γεγονότων, λανσάροντας δυαδικά συμβόλαια (binary option contracts) συνδεδεμένα με τον δείκτη Mini-S&P 500. Τα νέα συμβόλαια προσφέρουν είτε μια προκαθορισμένη πληρωμή είτε μηδενική απόδοση, ανάλογα με το αν επαληθευτεί το γεγονός στο οποίο βασίζεται η πρόβλεψη. Για παράδειγμα, ένα από τα προϊόντα μπορεί να αφορά το ερώτημα «Θα κλείσει ο δείκτης Mini-S&P 500 υψηλότερα σήμερα;». Εάν το συμβόλαιο διαπραγματεύεται στα 60 δολάρια και αποδίδει 100 δολάρια σε περίπτωση επιβεβαίωσης του σεναρίου, η αγορά ουσιαστικά αποτιμά την πιθανότητα επιτυχίας στο 60%. Εφόσον ο δείκτης κλείσει ανοδικά, ο επενδυτής εισπράττει 100 δολάρια, αποκομίζοντας κέρδος 40 δολαρίων ανά συμβόλαιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χάνει το ποσό που επένδυσε. Η φιλοσοφία των προϊόντων αυτών παραπέμπει στις αγορές πρόβλεψης που λειτουργούν ήδη σε πλατφόρμες όπως η Kalshi και η Polymarket, όπου οι συμμετέχοντες στοιχηματίζουν στην πορεία των επιτοκίων της Fed, σε εκλογικά αποτελέσματα ή ακόμη και στην κατάκτηση αθλητικών τίτλων. Η βασική διαφοροποίηση της Cboe είναι ότι εστιάζει αποκλειστικά σε γεγονότα που σχετίζονται με τη χρηματιστηριακή αγορά, αξιοποιώντας το υφιστάμενο χρηματιστηριακό οικοσύστημα και την πρόσβαση των επενδυτών μέσω παραδοσιακών λογαριασμών σε μεγάλους brokers.Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές πρόβλεψης καταγράφουν εντυπωσιακή ανάπτυξη παγκοσμίως. Οι πλατφόρμες prediction markets επιτρέπουν στους χρήστες να τοποθετούν κεφάλαια σε πραγματικά γεγονότα, από πολιτικές εξελίξεις και αποφάσεις κεντρικών τραπεζών έως αθλητικά αποτελέσματα και οικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα με στοιχεία του Pew Research Center, ο συνδυασμένος μηνιαίος όγκος συναλλαγών στις πλατφόρμες Kalshi και Polymarket ανήλθε τον Απρίλιο σε περίπου 24 δισ. δολάρια, έναντι λιγότερων από 5 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2024, καταδεικνύοντας τη ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο

Για το ελληνικό χρηματιστήριο, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη μεταβολή στις επενδυτικές προτιμήσεις. Η αυξανόμενη δημοτικότητα προϊόντων που επιτρέπουν την έκφραση επενδυτικών απόψεων μέσω απλών ερωτημάτων τύπου «ναι ή όχι» ενδέχεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια. Σε μικρότερες αγορές όπως η ελληνική, μέρος της δραστηριότητας των ιδιωτών επενδυτών θα μπορούσε να μετακινηθεί προς διεθνή προϊόντα υψηλής ρευστότητας και εύκολης πρόσβασης, τα οποία προσφέρουν άμεση έκθεση σε γνωστούς δείκτες και γεγονότα. Παράλληλα, η επιτυχία των prediction markets στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη αντίστοιχων αγορών στην Ευρώπη. Το Euronext θα μπορούσε να εξετάσει τη δημιουργία νέων μορφών απλοποιημένων παραγώγων που θα βασίζονται σε συγκεκριμένα οικονομικά ή χρηματιστηριακά γεγονότα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν στο μέλλον συμβόλαια που θα αφορούν ευρωπαϊκούς δείκτες, όπως ο EURO STOXX 50, ή ακόμη και εθνικές αγορές, όπως η ελληνική. Θεωρητικά, ένα αντίστοιχο προϊόν στην Ελλάδα θα μπορούσε να επιτρέπει στους επενδυτές να προβλέπουν αν ο Γενικός Δείκτης θα κλείσει πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή αν η χώρα θα εξασφαλίσει αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα. Η κίνηση της Cboe επιβεβαιώνει, τέλος, μια βαθύτερη τάση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές: τα όρια μεταξύ επένδυσης, βραχυπρόθεσμου trading και στοιχηματισμού γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Αν και η εξέλιξη αυτή μπορεί να διευρύνει τη συμμετοχή των μικροεπενδυτών και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες πρόσβασης στις αγορές, ενισχύει ταυτόχρονα τις ανησυχίες για αυξημένη κερδοσκοπία και ανάληψη υψηλότερου κινδύνου από επενδυτές χωρίς εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Το option της Nova

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην ενεργοποίηση της προαίρεσης (option) της σύμβασης που έχει υπογράψει με τη Nova Telecommunications & Media για το έργο της ασφαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης φυσικών αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το έργο αφορά στην αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και υποστήριξη της ψηφιοποίησης αρχείων του Δημοσίου. Η ενεργοποίηση της προαίρεσης έρχεται να αυξήσει το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, η οποία είχε ήδη προϋπολογισμό 43,68 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Αν και οι συμβάσεις αυτού του μεγέθους συχνά περιλαμβάνουν δικαιώματα προαίρεσης για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, η ενεργοποίησή τους αναδεικνύει ότι οι πραγματικές απαιτήσεις του έργου είτε υποεκτιμήθηκαν κατά τη φάση του σχεδιασμού είτε αυξήθηκαν σημαντικά κατά την υλοποίηση. Αν και η ενεργοποίηση του option είναι απολύτως συμβατή με τους όρους της αρχικής σύμβασης και τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κατά πόσο οι προαιρέσεις λειτουργούν ως εργαλείο ευελιξίας ή ως μηχανισμός μέσω του οποίου μεγάλα δημόσια έργα καταλήγουν να αποκτούν σημαντικά μεγαλύτερο οικονομικό και τεχνικό αποτύπωμα από εκείνο που είχε αρχικά παρουσιαστεί.