H Enstora BESS θα λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών (holding), με βασική δραστηριότητα την ίδρυση ή την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες που αναπτύσσουν έργα αποθήκευσης ενέργειας με συστήματα BESS στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην ίδρυση της κοινής εταιρείας Enstora BESS Α.Ε., με αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση επενδύσεων στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με συστήματα μπαταριών (Battery Energy Storage Systems - BESS), προχώρησαν η Metlen Energy & Metals και η ΔΕΗ, ενισχύοντας τη στρατηγική τους συνεργασία στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ενεργειακής αποθήκευσης.

Η νέα εταιρεία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 1,5 εκατ. ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Enstora BESS θα λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών (holding), με βασική δραστηριότητα την ίδρυση ή την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες που αναπτύσσουν έργα αποθήκευσης ενέργειας με συστήματα BESS στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, θα παρέχει υπηρεσίες διοίκησης, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής διαχείρισης προς τις θυγατρικές της, ενώ θα μπορεί να συνάπτει και να διαχειρίζεται συμβάσεις εκμετάλλευσης και εμπορικής διαχείρισης έργων αποθήκευσης, διευκολύνοντας τη χρηματοδότησή τους.

Το καταστατικό κατονομάζει ως μετόχους της κοινοπραξίας τη Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε. και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), παραπέμποντας στη συμφωνία μετόχων (Joint Venture Agreement) που υπεγράφη στις 4 Μαρτίου 2026. Προβλέπονται επίσης ειδικοί περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, ενώ στη συνέχεια θα εφαρμόζονται δικαιώματα προτίμησης και συγκεκριμένες διαδικασίες μεταβίβασης μεταξύ των δύο εταίρων.

«Πράσινο φως» από Κομισιόν

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Enstora BESS έχει εξαετή θητεία έως τις 24 Ιουνίου 2032. Πρόεδρος ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Μαύρος και διευθύνων σύμβουλος ο Νικόλαος Σώκος, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Κωνσταντίνος Νάτσης, Νικόλαος Παπαπέτρου, Χρήστος Κεραμιώτης και Νικόλαος Παπαοικονόμου.

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Παράλληλα, η δημιουργία της κοινής εταιρείας έχει ήδη λάβει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία άναψε το «πράσινο φως» στη συναλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού συγκεντρώσεων. Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, η εξέταση πραγματοποιήθηκε με την απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου συγχωνεύσεων, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ζητήματα ανταγωνισμού λόγω του περιορισμένου συνδυασμένου μεριδίου αγοράς των δύο ομίλων στις σχετικές δραστηριότητες.

Η κοινή εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, κατοχή και λειτουργία έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες σε στρατηγικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βασικές χώρες δραστηριοποίησης τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ιταλία.