Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του 2026, τα οποία η Metlen αναμένεται να ανακοινώσει στις 6 Αυγούστου.

Σύσταση «Αγορά» (Buy) και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ για τη μετοχή της Metlen διατηρεί η Berenberg σε νέα ανάλυσή της, εκτιμώντας ότι η αγορά θα συνεχίσει να αναγνωρίζει την αξία του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7,9 φορές για το 2026, επίπεδο που αφήνει περιθώρια περαιτέρω ανοδικής επαναξιολόγησης καθώς προχωρά η υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του 2026, τα οποία η Metlen αναμένεται να ανακοινώσει στις 6 Αυγούστου. Για το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 2,05 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% σε ετήσια βάση, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις δραστηριότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αποθήκευσης και Ενεργειακής Μετάβασης, που ενισχύθηκαν κατά 168%, καθώς και τον τομέα Υποδομών, ο οποίος σημείωσε άνοδο 92%.

Στον ενεργειακό τομέα, η Metlen ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης στα 2 GW μέσω συμφωνιών με τη ΔΕΗ και την Tsakos, ενώ προχώρησε και στην πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Schroders Greencoat, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων (asset rotation). Η Berenberg αναφέρει ότι αναμένει περαιτέρω ενημερώσεις για την πρόοδο της συγκεκριμένης στρατηγικής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για τη μελλοντική δημιουργία αξίας.

Μέταλλα

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο οίκος προβλέπει έσοδα 3,7 δισ. ευρώ, EBITDA 536 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,96 ευρώ. Παράλληλα, εκτιμά ότι ο τομέας Μετάλλων θα συνεχίσει να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις, υποστηριζόμενος από τις ανθεκτικές τιμές του αλουμινίου, οι οποίες έχουν ενισχυθεί κατά 13% από την αρχή του έτους, εν μέσω διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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Η προσοχή της αγοράς στρέφεται επίσης στην πρόοδο σημαντικών επενδυτικών έργων του ομίλου. Η Berenberg αναμένει ενημέρωση για τη σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας γαλλίου, η οποία στοχεύει στην έναρξη παραγωγής το 2027, καθώς και για τις συμφωνίες απορρόφησης παραγωγής με εταίρους από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Παράλληλα, αναμένονται νεότερα για την πιλοτική μονάδα Κυκλικών Μετάλλων, η οποία είχε ολοκληρωθεί κατά περίπου 65% στα μέσα Μαΐου και αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2027. Σημαντική θεωρείται και η πρόοδος της επέκτασης του διυλιστηρίου αλουμίνας, που θα αυξήσει τη δυναμικότητα από 865 χιλιάδες τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους, με πλήρη λειτουργία να τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Άμυνα

Στον τομέα της Άμυνας, ο οίκος αναμένει εξελίξεις σχετικά με την επέκταση του βιομηχανικού οικοσυστήματος του Βόλου, το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί από δύο σε έξι παραγωγικές μονάδες έως το 2028.

Οι αναλυτές της Berenberg υπογραμμίζουν ότι η καλύτερη κατανόηση από την αγορά των χρηματοοικονομικών μηχανισμών που συνδέονται με τη στρατηγική asset rotation, όπως η αναγνώριση κερδών και οι επιπτώσεις στο κεφάλαιο κίνησης, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας περαιτέρω μείωσης του επενδυτικού κινδύνου για τη μετοχή.