Η ιδιαίτερα ευέλικτη μονάδα CCGT (μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου) θα επιτρέπει στον νέο σταθμό να λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η METLEN ολοκλήρωσε με επιτυχία το «First Fire» στον Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής CCGT Grudziądz ισχύος 560 MW στην Πολωνία, έργο που αναπτύσσεται για την CCGT Grudziądz LLC, θυγατρική της Energa, η οποία ανήκει στον όμιλο ORLEN.

Η πρώτη επιτυχής έναυση της μονάδας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης των δοκιμών και της διαδικασίας θέσης σε λειτουργία, πριν από την πλήρη εμπορική της λειτουργία.

Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε με ασφάλεια, υπό ελεγχόμενες συνθήκες, παρουσία της ανώτατης διοίκησης της ORLEN, γεγονός που αντανακλά τη σημασία του επιτεύγματος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακολούθησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαδικασία προς την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή ο συγχρονισμός της γεννήτριας με το πολωνικό Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το CCGT Grudziądz είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στην Πολωνία, σχεδιασμένος να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε έως και 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και να συμβάλει σημαντικά στην απανθρακοποίηση και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

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Η ιδιαίτερα ευέλικτη μονάδα CCGT (μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου) θα επιτρέπει στον νέο σταθμό να λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.

Η κατασκευή του έργου απασχόλησε συνολικά σχεδόν 1.000 άτομα στο εργοτάξιο κατά την περίοδο αιχμής των εργασιών. Μέχρι σήμερα, έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 33.000 m3 σκυροδέματος, μαζί με 4.200 τόνους χάλυβα οπλισμού, 6.500 τόνους δομικού χάλυβα, 500 τόνους σωληνώσεων και σχεδόν 900 χιλιόμετρα καλωδίων. Η υλοποίηση μιας εγκατάστασης αυτού του μεγέθους απαιτεί ακρίβεια, τεχνική τεχνογνωσία και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

Για τη METLEN, η επιτυχής ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού ορόσημου επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα με ασφάλεια, συνέπεια και υπευθυνότητα. Η εταιρεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον κοινοπρακτικό εταίρο Siemens Energy και την CCGT Grudziądz LLC για τη συνεργασία στην ανάπτυξη ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος της Πολωνίας.