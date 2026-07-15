Tο Λαϊκό Λαχείο της Allwyn κληρώνει κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Το ποσό των 2.030.00 κλήρωσε το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn.

Στην 28η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 43535, σειρά η 8η και στοιχείο το A.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί. Έτσι έχουμε τζάκποτ και τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης ανέρχονται πλέον στο ποσό περίπου των 2.040.000 ευρώ.

Ο αριθμός 3432 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

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Πώς διανέμονται τα κέρδη του Λαϊκού Λαχείου

Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν 800.000 λαχνοί, ανεξαρτήτως του αριθμού των λαχνών που έχουν αγοραστεί. ​Από το σύνολο όλων των κληρώσεων που πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικό έτος, το παιχνίδι επιστρέφει στους παίκτες τουλάχιστον 60% επί των συνολικών εσόδων που προέκυψαν.​ Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν από τα σταθερά κέρδη, τον τρίδυμο λαχνό και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Ο 1ος λαχνός (μεγάλος λαχνός) προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει κατά την εκπλήρωση της κλήρωσης. ​ Ο σχηματισμός των επόμενων 119 λαχνών γίνεται αυτόματα με βάση τον 1ο λαχνό της κλήρωσης από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου.

Ο σχηματισμός των επόμενων 20 λαχνών γίνεται αυτόματα από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου, με βάση τον πρώτο παραγόμενο λαχνό από τους παραπάνω 119. ​Οι τελευταίοι 40.000 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από εκείνους που έχουν τον ίδιο λήγοντα (μονό ή ζυγό) με τον 1ο λαχνό. ​ Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.​

Τι ισχύει με τον τρίδυμο λαχνό

Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς (Α, Β και Γ) που συνδέονται μεταξύ τους.​ Ο Α' λαχνός προκύπτει από μια κλήρωση πενταψήφιου αριθμού και μιας σειράς.​ Οι άλλοι δύο λαχνοί καθορίζονται ως εξής:​

- Ο Β' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε συν 1.​

- Ο Γ' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε μείον 1.​

Αν η κλήρωση βγάλει την τελευταία σειρά, τότε ο Β' λαχνός θα είναι η πρώτη σειρά. ​ Αν η κλήρωση βγάλει την πρώτη σειρά, τότε ο Γ' λαχνός θα είναι η τελευταία σειρά.​

Ο τρίδυμος λαχνός χρηματοδοτείται από το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης. Τα κέρδη υπολογίζονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω σε εκατοντάδες (δηλαδή με διαιρέτη το 100).​

Ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης προσδιορίζεται από την κλήρωση ενός από τα τεμάχια (πέμπτα) του Α' λαχνού τριδύμου και κερδίζει το 80% του ποσού που αναλογεί στον Α' λαχνό.​ Εάν δεν υπάρχει τζάκποτ τότε ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης. ​

Μετά την κύρια κλήρωση του λαχείου, κληρώνεται ένα διψήφιος αριθμός που καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης του μεγάλου λαχνού. Αν αυτός ο αριθμός είναι ακριβώς οι δύο τελευταίοι αριθμοί του 1ου λαχνού (δηλαδή η δεκάδα και η μονάδα ταιριάζουν), τότε τα κέρδη του μεγάλου λαχνού αυξάνονται κατά 1.000.000€.