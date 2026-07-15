Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν ενεργοποιηθεί σε όλο το κόμμα τα ένστικτα αυτοσυντήρησης, που δεν επιτρέπουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ή και αστοχίες, όπως αυτές που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με αποκορύφωμα τις δυο συνεντεύξεις του Γιάννη Σγουρού.

Η χθεσινή συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, η λεγόμενη «σκιώδης κυβέρνηση», είχε έντονους συμβολισμούς, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ήθελε να δείξει ότι το κόμμα του δουλεύει με κυβερνητικούς όρους και η προετοιμασία που κάνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου είναι επαγγελματική. Όλα τα κορυφαία στελέχη της παράταξης συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και παρέθεσαν τις προτάσεις τους για τα μεγάλα ζητήματα, αλλά και γενικότερα για τους τρόπους που πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ.

Γκρίνιες και μουρμούρες δεν ακούστηκαν, άλλωστε θα ήταν αυτοκτονική μια τέτοια εσωστρεφής συζήτηση σε μια περίοδο που το κόμμα προσπαθεί να ξαναβρεί τα πατήματα του. Πολύ περισσότερο όταν το κλίμα είναι αμιγώς εκλογικό, έστω και αν ο πρωθυπουργός δηλώνει πως θα εξαντλήσει την τετραετία. Η αλήθεια είναι πως η χθεσινή συνεδρίαση έμοιαζε να επηρεάστηκε από τη συνέντευξη(Action 24) που είχε δώσει το προηγούμενο βράδυ ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος τροφοδότησε έντονα την εκλογολογία.

Όπως είναι φυσικό, έχουν ενεργοποιηθεί σε όλο το κόμμα τα ένστικτα αυτοσυντήρησης, που δεν επιτρέπουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ή και αστοχίες, όπως αυτές που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, με αποκορύφωμα τις δυο συνεντεύξεις του Γιάννη Σγουρού. Σε αυτό το τελευταίο στάθηκε ο κ. Ανδρουλάκης ζητώντας από όλα τα στελέχη του κόμματος να είναι προσεκτικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους και κυρίως να είναι καλά προετοιμασμένα και με γνώση των θέσεων του κόμματος. Το ενδιαφέρον είναι πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεδίωξε να τονώσει το ηθικό των στελεχών του κόμματός του, που εκ των πραγμάτων είναι πεσμένο από τις δημοσκοπήσεις των δυο τελευταίων μηνών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προέβη στην εκτίμηση πως ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων κάνει την επιλογή του σχεδόν πάνω από την κάλπη ή έστω τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές. Με αυτή την επισήμανση, ουσιαστικά ήθελε να καταδείξει πως υπάρχει ακόμα χρόνος για να αντιστρέψει το κλίμα και με ένα καλό ντεμαράζ το ΠΑΣΟΚ να κάνει την ευχάριστη έκπληξη.

Οι συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκης φαίνεται να θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει χρόνος, προφανώς όχι για την πρώτη θέση με μία ψήφο, που σταδιακά έχει περιοριστεί ως στόχος στη ρητορική των στελεχών του κόμματος, αλλά για τη δεύτερη θέση, που αυτή την στιγμή και αυτή δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστική. Στην πράξη, ωστόσο, θέλουν από την Χαριλάου Τρικούπη να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια που έχουν και να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Για αυτό και έχουν εντείνει την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, κινητικότητα που σχετίζεται με την παραγωγή πολιτικής σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Σήμερα σειρά έχει η παιδεία, μάλιστα χθες ο κ. Ανδρουλάκης έκανε και ειδικό σποτάκι στα social media από κοινού με τον αρμόδιο τομεάρχη Στέφανο Παραστατίδη. Το ενδιαφέρον είναι πως στην εκδήλωση είναι κεντρικοί ομιλητές ο Γιώργος Παπανδρέου και η Άννα Διαμαντοπούλου, δυο πρόσωπα που έχουν αρκετά προωθημένες θέσεις στα θέματα της δημοσίας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας.

Πάντως, το γεγονός ότι υπάρχει εκλογικός συναγερμός στο κόμμα, δεν σημαίνει ότι οι «δελφίνοι» δεν έχουν το δικό τους σχεδιασμό. Για παράδειγμα, στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει περάσει απαρατήρητο το τραπέζι που έχει προγραμματίσει ο Παύλος Γερουλάνος με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για την προσεχή Παρασκευή. Χωρίς να μπορούν να χρεώσουν κάτι συγκεκριμένο στον πρώην υπουργό, είναι γενικότερη η αίσθηση πως ο κ. Γερουλάνος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα...