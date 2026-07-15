Σήμερα αναμένεται να ακολουθήσει ένα ακόμα, μεγαλύτερο «κύμα», καθώς τις «βαλίτσες» τους για να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ετοιμάζουν οι Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Καλλιόπη Βέττα και Κώστας Μπάρκας, που αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν -Ποιοι θα ακολουθήσουν.

Τέλος φαίνεται ότι θα λάβει μέσα στην εβδομάδα που «τρέχει» το «μαρτύριο της σταγόνας» που βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περίπου δέκα ημέρες, με τις μαζικές αποχωρήσεις, καθώς ολοκληρώνεται η «φυγή» των βουλευτών. Όσοι παραμείνουν, σε πρώτη φάση, θα επιχειρήσουν να ανασυγκροτήσουν ότι έχει απομείνει, φανερά αποδυναμωμένοι.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα…

Η Τρίτη ήταν μια σκληρή ημέρα για το άλλοτε κόμμα της κυβερνώσας Αριστεράς. Τρεις βουλευτές του, όλοι από την Πελοπόννησο, ο πατρινός Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο ναυπλιώτης Γιώργος Γαβρήλος και ο κορίνθιος Γιώργος Ψυχογιός. Και ήταν αρχή του τέλους…

Σήμερα αναμένεται να ακολουθήσει ένα ακόμα, μεγαλύτερο «κύμα», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τις «βαλίτσες» τους για να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ετοιμάζουν οι Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Καλλιόπη Βέττα και Κώστας Μπάρκας, που αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν.

Την ίδια πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν και οι Μίλτος Ζαμπάρας και Βασίλης Κόκκαλης, οι οποίοι όμως έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν τώρα και να παραιτηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο, όπως αναμένεται να πράξουν οι άλλοι ή αν θα παραιτηθούν της έδρας του από σήμερα.

Από εκεί και πέρα, την «πόρτα» της εξόδου μέχρι την Παρασκευή, θα διαβούν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, Μαρίνα Κοντοτόλη και η Πόπη Τσαπανίδου, που σε αυτή τη φάση θα ανεξαρτητοποιηθούν.

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Αυτοί που μένουν

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, οι παραπάνω βουλευτές δεν θα λάβουν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία θα έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκλογή του νέου γραμματέα της, που όλα δείχνουν πως θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης – που αντικατέστησε την Κατερίνα Νοτοπούλου.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να παραστούν οι Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Γιώργος Παπαηλιού, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, μέσω zoom ο Χρήστος Γιαννούλης, ενώ εκεί θα βρίσκεται και ο Παύλος Πολάκης – ο οποίος αναμένει άμεσα την «αποκατάσταση» του και την επανένταξη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να διεκδικήσει την ηγεσία της.

Από εκεί και πέρα, η λογική λέει ότι δεν θα συμμετάσχει η Νίνα Κασιμάτη -που μένει μέχρι να φύγει- αλλά ούτε και ο Σωκράτης Φάμελλος, που όλα δείχνουν πως δύσκολα θα παραμείνει για αρκετό καιρό στο κόμμα.

«Βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω επιλογές, την επόμενη μέρα της παραίτησής μου, που προσβάλλουν και την Αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος», δήλωσε ο πρώην πρόεδρο του κόμματος, χθες, από τη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας της προθέσεις του για το αύριο.