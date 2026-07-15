Η ανακάλυψη έγινε από δύτες της Mel Fisher's Shipwreck Expeditions, οι οποίοι εργάζονταν από το σκάφος διάσωσης DARE, στο ναυάγιο της Nuestra Señora de Atocha.

Κυνηγοί θησαυρών στη Φλόριντα ανέσυραν πρόσφατα μια ασημένια ράβδο βάρους 22,5 λιβρών (περίπου 10,2 κιλών) από ένα από τα πιο θρυλικά ναυάγια της ιστορίας. Πρόκειται για την πρώτη ασημένια ράβδο αυτού του είδους που ανακτάται από το συγκεκριμένο ναυάγιο εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η ανακάλυψη έγινε από δύτες της Mel Fisher's Shipwreck Expeditions, οι οποίοι εργάζονταν από το σκάφος διάσωσης DARE, στο ναυάγιο της Nuestra Señora de Atocha.

Ο καπετάνιος Ντρέικ Νίκολας και το πλήρωμά του ανέσυραν την ασημένια ράβδο από βάθος περίπου 15 μέτρων, στα ανοιχτά του Κι Ουέστ της Φλόριντα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το θρυλικό ναυάγιο

Η Atocha, μια ισπανική γαλέρα που μετέφερε θησαυρούς, βυθίστηκε το 1622 κατά τη διάρκεια τυφώνα κοντά στα Florida Keys, ενώ μετέφερε φορτίο με ασήμι, χρυσό και σμαράγδια.

Το περίφημο κύριο κοίτασμα θησαυρού («Mother Lode») εντοπίστηκε το 1985 από την ομάδα του θρυλικού κυνηγού θησαυρών Μελ Φίσερ και, περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, το ναυάγιο εξακολουθεί να αποκαλύπτει πολύτιμα αντικείμενα.

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Ο Σον Μπράουν, επικεφαλής σχέσεων με επενδυτές της Mel Fisher's Shipwreck Expeditions, δήλωσε ότι η ομάδα εντόπισε την ασημένια ράβδο αφού ο ανιχνευτής μετάλλων κατέγραψε έναν «πολύ ισχυρό στόχο».

«Το πλήρωμα χρησιμοποίησε σύστημα αερανύψωσης για να απομακρύνει στρώματα άμμου και ιζημάτων, εργαζόμενο πολύ προσεκτικά γύρω από το σημείο», ανέφερε.

«Καθώς αποκαλυπτόταν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του αντικειμένου, έγινε σαφές ότι επρόκειτο για μια ασημένια ράβδο».

Η ιστορική αξία ξεπερνά κατά πολύ τη χρηματική

Σύμφωνα με τον Μπράουν, η ράβδος ήταν καλυμμένη από παχύ στρώμα θαλάσσιων επικαθίσεων και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε εργασίες συντήρησης για την απομάκρυνσή τους.

Παρά την πολυετή παραμονή της στον βυθό, διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της είναι μια μικρή εσοχή στην επάνω επιφάνειά της, όπου είχε ελεγχθεί η καθαρότητα του ασημιού πριν φορτωθεί στο πλοίο το 1622.

Ο Μπράουν επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη ασημένια ράβδο που ανακτά η αποστολή από την Atocha από το 1999. Ωστόσο, από τότε που ανακαλύφθηκε το κύριο κοίτασμα του θησαυρού το 1985, η ομάδα έχει ανασύρει εκατοντάδες ασημένιες ράβδους, καθώς και ασημένια και χρυσά νομίσματα, σμαράγδια, ξίφη, κλειδιά, κεραμικά, ναυτικά όργανα και πολλά ακόμη ιστορικά αντικείμενα τόσο από την Atocha όσο και από το ναυάγιο της Santa Margarita.

«Η συγκεκριμένη ασημένια ράβδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μας υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να γίνονται μεγάλες ανακαλύψεις», δήλωσε.

«Επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύαμε πάντα: η αποστολή συνεχίζεται, οι έρευνες παραμένουν ενεργές και εντυπωσιακά ευρήματα εξακολουθούν να περιμένουν κάτω από τα νερά των Florida Keys».

Η σημερινή αξία της ασημένιας ράβδου εκτιμάται μεταξύ 50.000 και 100.000 δολαρίων, αν και, σύμφωνα με τον Μπράουν, η ιστορική της σημασία είναι πολύ μεγαλύτερη από την εμπορική αξία του μετάλλου.

Παρά τις δεκαετίες ερευνών, η Atocha εξακολουθεί να κρύβει σημαντικούς θησαυρούς. Όπως εξήγησε, τα ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι στο ναυάγιο της Atocha και της Santa Margarita παραμένουν ακόμη εκατοντάδες ασημένιες ράβδοι, χιλιάδες ασημένια νομίσματα, σμαράγδια και πολλά ακόμη αντικείμενα. Μάλιστα, στα τέλη Ιουνίου το πλήρωμα ανέσυρε τρία ασημένια νομίσματα μέσα σε μία μόνο ημέρα.

«Κάθε νέο εύρημα προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην ιστορία και μας καθοδηγεί προς τις επόμενες ανακαλύψεις», κατέληξε ο Μπράουν.

«Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποτελεί μια συναρπαστική υπενθύμιση ότι ένα από τα μεγαλύτερα κυνήγια θησαυρού στην ιστορία βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη».

πηγή: foxnews