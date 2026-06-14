Η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το πολύνεκρο «ναυάγιο-έγκλημα» της Πύλου, τονίζει:

«Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το πολύνεκρο ναυάγιο-έγκλημα της Πύλου, χωρίς ακόμα να έχει ξεκινήσει η δίκη για την τιμωρία των ενόχων. Πάνω από 600 άνθρωποι βρήκαν βασανιστικό θάνατο, ανάμεσα τους εκατοντάδες ανυπεράσπιστες γυναίκες και παιδιά που ήταν κλειδωμένα στο αμπάρι του μοιραίου αλιευτικού. Τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί για τις εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις του Λιμενικού, είναι συντριπτικά.

Το σιωπητήριο που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση της ΝΔ για να κρύψει την εγκληματική της πολιτική, δεν θα περάσει. Οι υποκριτικές κορώνες περί δήθεν πάταξης των κυκλωμάτων διακινητών δεν πείθουν πλέον κανέναν, όταν μάλιστα φτάνουν στο σημείο να συλλαμβάνουν ένα 13χρονο παιδί (!) ως διακινητή, όπως έγινε πρόσφατα στην Κρήτη. Η πολιτική της καταστολής και των επαναπροωθήσεων, του εγκλωβισμού και της διαλογής, είναι το έδαφος όπου δρουν τα κυκλώματα των διακινητών. Αυτή η πολιτική έφερε τους πάνω από 10.500 νεκρούς στις θάλασσες της Μεσογείου στα τρία χρόνια που ακολούθησαν, το έγκλημα της Χίου με τους δεκάδες σκοτωμένους ανθρώπους. Αυτή η πολιτική ενισχύεται με το νέο βάρβαρο και ρατσιστικό Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που ψήφισαν από κοινού σοσιαλδημοκράτες, νεοφιλελεύθεροι και ακροδεξιοί.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην πολεμική εμπλοκή και την αλληλεγγύη του στους κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες, σε σύγκρουση με την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων. Αυτός είναι ο δρόμος για να πάψουν οι θάλασσες να είναι υγρό νεκροταφείο και η χώρα μας αποθήκη ψυχών. Το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Απαιτούμε την τιμωρία των ενόχων».