Η συμφωνία ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπριζ ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Παίκτης της Άρσεναλ θα πρέπει να λογίζεται ο Χρήστος Τζόλης, με το ποσό της συμφωνίας ανάμεσα στην Κλαμπ Μπριζ και τους πρωταθλητές Αγγλίας να ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Athletic, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και μόνο τα τυπικά απομένουν για την επίσημη ανακοίνωση του 24χρονου έλληνα εξτρέμ από την Άρσεναλ.

Ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται να επιστρέψει ξανά στην Premier League, μετά τη μεταγραφή του στη Νόριτς από τον ΠΑΟΚ το 2021.

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Ο Τζόλης από το 2024 αγωνιζόταν στην Κλαμπ Μπριζ πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις τόσο στο βέλγικο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League. Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χρήστος Τζόλης είχε απολογισμό 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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Η μεταγραφή του Τζόλη στην Άρσεναλ αποτελεί μεταγραφή ρεκόρ για έλληνα ποδοσφαιριστή, με την προηγούμενη να είναι η μετακίνηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον έναντι των 35 εκατομμυρίων ευρώ.