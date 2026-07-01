Ο Άρης υπέγραψε τον 27χρονο γκαρντ για δύο έτη.

Ο Άρης πραγματοποίησε μία πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς.

Ο 27χρονος γκαρντ (1,90μ) υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλονικείς και αποτελεί μία πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ.

Με την εμπειρία και την ποιότητά του στη θέση του πόιντ γκαρντ, ο διεθνής Βορειομακεδόνας αναμένεται να αποτελέσει βασικό «γρανάζι» στην προσπάθεια του Άρη για μια ανταγωνιστική παρουσία στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στη Μπάγερν Μονάχου, ο Ντιμιτρίεβιτς είχε φέτος στη Εuroleague 11 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα σε 16 αγώνες. Από τη νέα σεζόν, ο 27χρονος θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Neno Dimitrijevic για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο αθλητής αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη ρωσική Zenit Saint Petersburg, με την οποία είχε συμβόλαιο συνεργασίας.

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Ο Neno Dimitrijevic γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1998 στα Σκόπια και με ύψος 1.90μ. αγωνίζεται στη θέση του point guard.

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Ο 28χρονος άσος ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του το 2016 στην Joventut Badalona, στην οποία παρέμεινε έως το 2021, έχοντας υπάρξει συμπαίκτης του νυν General Manager της ΚΑΕ ΑΡΗΣ, Νίκο Ζήση, τη σεζόν 2019-20. Η καλύτερη χρονιά του στην ισπανική ομάδα ήταν η τελευταία του (2020-21), όπου μέτρησε 10.4 πόντους και 3.6 ασίστ.

Το 2021 υπέγραψε στη Valencia, έχοντας 9.5 πόντους και 4.2 ασίστ στην πρώτη χρονιά. Το 2022 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Unics Kazan, την οποία οδήγησε στον τίτλο της VTB (4-1 τη Lokomotiv Kuban), κερδίζοντας τον τίτλο του MVP των τελικών. Στη δεύτερη σεζόν του στη ρωσική ομάδα μέτρησε 18.6 πόντους και 6.7 ασίστ και αναδείχτηκε MVP του πρωταθλήματος.

Το 2024 υπέγραψε στην Olimpia Milano και σε 27 παρουσίες στη Euroleague μέτρησε 7.6 πόντους και 2.9 ασίστ, σε 16’.9’’ συμμετοχής ανά αγώνα. Το 2025 επέστρεψε στη Ρωσία για λογαριασμό της Zenit Saint Petersburg (11.5 πόντους, 5.7 ασίστ κατά μέσο όρο). Στα μέσα της σεζόν παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Bayern Munich και σε 16 αγώνες στη Euroleague είχε 11 πόντους και 4.1 ασίστ ανά αγώνα».