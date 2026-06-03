Τριετές συμβόλαιο του Σπανούλη με τον Άρη.

Πλέον, είναι επίσημο: στον Άρη ξεκινά η… εποχή Βασίλη Σπανούλη, κάτι που ανακοίνωσε η ΚΑΕ με 17 λέξεις.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν ότι ο Σπανούλης συμφώνησε με τον σύλλογο για τα επόμενα τρία χρόνια. Η αδημονία των φίλων του Άρη ήταν τέτοια, που μόλις έγινε η ανάρτηση στα social media της ΚΑΕ, «έπεσε» η ιστοσελίδα της.

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια», ήταν η λακωνική μέσω Facebook.

{https://www.facebook.com/arisbc.gr/posts/pfbid02wVt58MF4pdzQzdnAX9mU7Xa1pbd2DosQUqAtUhgopGTPYwgcXcZwTwBCQoYxxBeFl}

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στον λογαριασμό του Άρη στο Instagram αναρτήθηκε ένα βίντεο animation σηματοδοτώντας την «εποχή Σπανούλη» στην ΚΑΕ.

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{https://www.instagram.com/p/DZIWrj6IT1p/?hl=en}

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης πρόσφερε στον 43χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό αποδοχές 2 εκατομμυρίων ευρώ, μπάτζετ 10 εκατ. και ιδιωτικό αεροπλάνο για τις μετακινήσεις της ομάδας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αποδεχόμενος την πρόταση, ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει στην Greek Basketball League έπειτα από δύο χρόνια, αφού μετά τη διετία στο Περιστέρι ήταν για 1,5 χρόνο στον πάγκο της Μονακό, την οποία οδήγησε στον τελικό της Euroleague πέρυσι.

Η ανακοίνωση του Άρη για τον Σπανούλη

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.

Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.

Η προπονητική καριέρα του

Ο νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, τι αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση».