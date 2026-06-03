Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Ζούμπκοφ.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Ολεξάντρ Ζούμκποφ, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή τους.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και σήμερα, Τετάρτη, βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπου υπέγραψε συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο» έως το καλοκαίρι του 2030.

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Τον 29χρονο διεθνή καλωσόρισε στην ομάδα ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζούμπκοφ, που πήρε μεταγραφή από την Τραμπζονσπόρ, θα κάνει διακοπές και θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς από την έναρξη της προετοιμασίας, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου.

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Ποιος είναι ο Ολεξάντρ Ζούμκποφ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίιβκα της Ουκρανίας. Η ποδοσφαιρική καριέρα του ξεκίνησε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό του Youth League 2014-15 (ήττα με 3-2 από την Τσέλσι). Με την ανδρική ομάδα, κατέκτησε το Κύπελλο Ουκρανίας 2015-16 και τα νταμπλ των σεζόν 2016-17 και 2017-18.

Το 2018-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μάριουπολ και ακολούθησε μια τριετία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (2019-22) με 110 αγώνες και 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την ουγγρική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019-20 και το 2020-21 και το νταμπλ του 2022.

Το 2022 επέστρεψε στη Σαχτάρ και αγωνίστηκε για δυόμιση σεζόν, σημειώνοντας 20 γκολ σε 84 ματς. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2025 τον απέκτησε η Τραμπζονσπόρ, με τη φανέλα της οποίας έπαιξε σε 57 ματς, πετυχαίνοντας 12 γκολ και 16 ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας 2025-26.

Είναι μέλος της εθνικής Ουκρανίας από το 2020, με συμμετοχή στα Euro 2020 και 2024 στο ενεργητικό του, έχοντας πετύχει 3 γκολ σε 43 συμμετοχές.